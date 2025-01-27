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Под Киевом работник СБУ сбил ребенка на переходе — что известно

27 января 2025 17:26
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
В Василькове сотрудник СБУ сбил мальчика на переходе — вероятно, чиновник был пьян
Момент ДТП с участием работника СБУ. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В городе Васильков Киевской области работник СБУ на пешеходном переходе сбил 15-летнего ребенка. Вероятно, чиновник был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Telegram канал Dubinsky.pro.

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Что известно о ДТП

По информации из соцсетей, инцидент произошел еще 23 января. Вероятно, работник СБУ находился в состоянии алкогольного опьянения, а пострадавший парень сейчас в тяжелом состоянии в киевской детской больнице "Охматдет". У него многочисленные переломы ног, черепно-мозговая травма и ушиб легких.

В пресс-службе СБУ в комментарии hromadske подтвердили, что по факту ДТП открыто уголовное производство. Водителю автомобиля уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Служба безопасности заявила, что считает такие действия своих работников недопустимыми и способствует объективному расследованию, оказывая полную помощь правоохранителям.

Ранее мы писали, что в Одессе произошло подобное дорожно-транспортное происшествие на пешеходном переходе. Тогда машина сбила военного.

А во Львовской области на трассе Киев-Чоп, произошла смертельная авария. Вблизи села Тухолька легковой автомобиль столкнулся с автобусом.

ДТП СБУ дети авария Киевская область

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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