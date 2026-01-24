Відео
Під Києвом сталась смертельна ДТП — рух обмежено

Під Києвом сталась смертельна ДТП — рух обмежено

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 14:36
ДТП за участю вантажівки на Броварській окружній дорозі 24 січня — є загиблі
ДТП за участю вантажівки. Фото: Патрульна поліція

На Броварській окружній дорозі під Києвом сталась смертельна ДТП за участю двох вантажівок. Відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у суботу, 24 січня. 

Читайте також:

ДТП поблизу Калинівки — що відомо

На місці працюють криміналісти.

У патрульній поліції уточнили, що трагедія трапилася на 35 км автодороги М-01 Київ — Чернігів, неподалік населеного пункту Калинівка. 

дтп
Розбита вантажівка. Фото: Патрульна поліція

"Рух в напрямку міста Києва частково перекритий. Патрульні на місці події забезпечують безпеку дорожнього руху", — йдеться в повідомленні.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.

Нагадаємо, нещодавно смертельна ДТП сталася на трасі під Одесою.

Також ми писали, що в Сполучених Штатах Америки зіткнулися понад 100 автівок

ДТП Київ поліція вантажівки загиблі
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
