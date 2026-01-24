ДТП за участю вантажівки на Броварській окружній дорозі 24 січня — є загиблі

Під Києвом сталась смертельна ДТП — рух обмежено
На Броварській окружній дорозі під Києвом сталась смертельна ДТП за участю двох вантажівок. Відомо про одного загиблого.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у суботу, 24 січня.
ДТП поблизу Калинівки — що відомо
На місці працюють криміналісти.
У патрульній поліції уточнили, що трагедія трапилася на 35 км автодороги М-01 Київ — Чернігів, неподалік населеного пункту Калинівка.
"Рух в напрямку міста Києва частково перекритий. Патрульні на місці події забезпечують безпеку дорожнього руху", — йдеться в повідомленні.
Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.
Читайте Новини.LIVE!