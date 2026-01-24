Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Под Киевом произошло смертельное ДТП — движение ограничено

Под Киевом произошло смертельное ДТП — движение ограничено

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 14:36
ДТП с участием грузовика на Броварской окружной дороге 24 января — есть погибшие
ДТП с участием грузовика. Фото: Патрульная полиция

На Броварской окружной дороге под Киевом произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. Известно об одном погибшем.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в субботу, 24 января.

Реклама
Читайте также:

ДТП вблизи Калиновки — что известно

На месте работают криминалисты.

В патрульной полиции уточнили, что трагедия случилась на 35 км автодороги М-01 Киев — Чернигов, недалеко от населенного пункта Калиновка.

дтп
Разбитый грузовик. Фото: Патрульная полиция

"Движение в направлении города Киева частично перекрыто. Патрульные на месте происшествия обеспечивают безопасность дорожного движения", — говорится в сообщении.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, недавно смертельное ДТП произошло на трассе под Одессой.

Также мы писали, что в Соединенных Штатах Америки столкнулись более 100 автомобилей.

ДТП Киев полиция грузовики погибшие
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации