ДТП с участием грузовика на Броварской окружной дороге 24 января — есть погибшие

Под Киевом произошло смертельное ДТП — движение ограничено
На Броварской окружной дороге под Киевом произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. Известно об одном погибшем.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в субботу, 24 января.
ДТП вблизи Калиновки — что известно
На месте работают криминалисты.
В патрульной полиции уточнили, что трагедия случилась на 35 км автодороги М-01 Киев — Чернигов, недалеко от населенного пункта Калиновка.
"Движение в направлении города Киева частично перекрыто. Патрульные на месте происшествия обеспечивают безопасность дорожного движения", — говорится в сообщении.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании своего маршрута.
