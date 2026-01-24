ДТП с участием грузовика на Броварской окружной дороге 24 января — есть погибшие

ДТП с участием грузовика. Фото: Патрульная полиция

На Броварской окружной дороге под Киевом произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. Известно об одном погибшем.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в субботу, 24 января.

Реклама

Читайте также:

ДТП вблизи Калиновки — что известно

На месте работают криминалисты.

В патрульной полиции уточнили, что трагедия случилась на 35 км автодороги М-01 Киев — Чернигов, недалеко от населенного пункта Калиновка.

Разбитый грузовик. Фото: Патрульная полиция

"Движение в направлении города Киева частично перекрыто. Патрульные на месте происшествия обеспечивают безопасность дорожного движения", — говорится в сообщении.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, недавно смертельное ДТП произошло на трассе под Одессой.

Также мы писали, что в Соединенных Штатах Америки столкнулись более 100 автомобилей.