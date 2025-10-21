Відео
Головна Київ Під Києвом сталася ДТП за участі 15-річного водія — є загиблий

Під Києвом сталася ДТП за участі 15-річного водія — є загиблий

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 16:24
Оновлено: 16:53
ДТП у селі Мигалки на Київщині - є загиблі
ДТП на Київщині. Фото: Поліція Київської області

У селі Мигалки на Київщині сталася смертельна ДТП за участю 15-річного водія. Унаслідок аварії загинув 14-річний підліток, а ще шестеро дітей отримали травми.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

Читайте також:
Під Києвом сталася ДТП за участі 15-річного водія — є загиблий - фото 1
Пост Поліції Київської області. Фото: скриншот

ДТП на Київщині

За попередніми даними правоохоронців, 15-річний водій Opel Vectra, рухаючись вулицею Шевченка, не впорався з керуванням, через що авто з’їхало в кювет і врізалося в дерево.

14-річний пасажир загинув на місці аварії. Ще шестеро неповнолітніх, які перебували в автомобілі, дістали травми різного ступеня тяжкості та були доправлені до лікарні.

На місці події працювали правоохоронці, рятувальники та медики.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Під Києвом сталася ДТП за участі 15-річного водія — є загиблий - фото 2
ДТП на Київщині. Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, на Одещині легковик на смерть збив 73-річного велосипедиста, який рухався попереду в тому ж напрямку.

Також ми писали, що поліцейські склали протокол на матір через прогули школи дітей.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
