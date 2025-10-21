ДТП у селі Мигалки на Київщині - є загиблі

ДТП на Київщині. Фото: Поліція Київської області

У селі Мигалки на Київщині сталася смертельна ДТП за участю 15-річного водія. Унаслідок аварії загинув 14-річний підліток, а ще шестеро дітей отримали травми.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

Пост Поліції Київської області. Фото: скриншот

ДТП на Київщині

За попередніми даними правоохоронців, 15-річний водій Opel Vectra, рухаючись вулицею Шевченка, не впорався з керуванням, через що авто з’їхало в кювет і врізалося в дерево.

14-річний пасажир загинув на місці аварії. Ще шестеро неповнолітніх, які перебували в автомобілі, дістали травми різного ступеня тяжкості та були доправлені до лікарні.

На місці події працювали правоохоронці, рятувальники та медики.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

ДТП на Київщині. Фото: Поліція Київської області

