ДТП в селе Мигалки на Киевщине - есть погибшие

Под Киевом произошло ДТП с участием 15-летнего водителя
В селе Мигалки Киевской области произошло смертельное ДТП с участием 15-летнего водителя. В результате аварии погиб 14-летний подросток, а еще шестеро детей получили травмы.
Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.
ДТП на Киевщине
По предварительным данным правоохранителей, 15-летний водитель Opel Vectra, двигаясь по улице Шевченко, не справился с управлением, из-за чего авто съехало в кювет и врезалось в дерево.
14-летний пассажир погиб на месте аварии. Еще шестеро несовершеннолетних, которые находились в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
На месте происшествия работали правоохранители, спасатели и медики.
Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
