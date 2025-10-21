Видео
Україна
Под Киевом произошло ДТП с участием 15-летнего водителя

Под Киевом произошло ДТП с участием 15-летнего водителя

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 16:24
обновлено: 16:53
ДТП в селе Мигалки на Киевщине - есть погибшие
ДТП на Киевщине. Фото: Полиция Киевской области

В селе Мигалки Киевской области произошло смертельное ДТП с участием 15-летнего водителя. В результате аварии погиб 14-летний подросток, а еще шестеро детей получили травмы.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

Под Киевом произошло ДТП с участием 15-летнего водителя - фото 1
Пост Полиции Киевской области. Фото: скриншот

ДТП на Киевщине

По предварительным данным правоохранителей, 15-летний водитель Opel Vectra, двигаясь по улице Шевченко, не справился с управлением, из-за чего авто съехало в кювет и врезалось в дерево.

14-летний пассажир погиб на месте аварии. Еще шестеро несовершеннолетних, которые находились в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

На месте происшествия работали правоохранители, спасатели и медики.

Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Под Киевом произошло ДТП с участием 15-летнего водителя - фото 2
ДТП на Киевщине. Фото: Полиция Киевской области

Напомним, в Одесской области легковушка насмерть сбила 73-летнего велосипедиста, который двигался впереди в том же направлении.

Также мы писали, что полицейские составили протокол на мать из-за прогулов школы детей.

ДТП авария подростки полиция Киевская область
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
