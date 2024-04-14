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Під Києвом трапилася масштабна ДТП — що відомо

14 квітня 2024 15:20
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Під Києвом трапилася масштабна ДТП — що відомо
ДТП під Києвом. Фото: поліція Києва
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Під Києвом трапилася масштабна ДТП за участю шести автомобілів. Відомо, що аварія сталася на шосе Брест-Литовське. 

Про це повідомила поліція Києва у неділю, 14 квітня.

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Вранці до київської поліції надійшло повідомлення про аварію, після чого на місце були направлені медичні бригади, слідчі та патрульні.

За попередніми даними, зіткнення шести транспортних засобів відбулося на 17-му кілометрі шосе. Слідчі встановили, що водій вантажівки MAN, рухаючись у напрямку Києва, спричинив зіткнення з задньою частиною мікроавтобуса Mercedes Sprinter. Це призвело до втрати контролю водієм мікроавтобуса та подальшого зіткнення з чотирма іншими автомобілями.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот
Допис поліції Києва. Фото: скриншот

У результаті аварії вісім пасажирів мікроавтобуса Mercedes Sprinter у віці від 26 до 83 років отримали травми й були госпіталізовані. Наразі встановлюється їхній стан.

ДТП під Києвом. Фото: поліція Києва
ДТП під Києвом. Фото: поліція Києва

За попередньою інформацією, 53-річний водій вантажівки, який викликав аварію, був тверезим, але заснув за кермом. 

ДТП під Києвом. Фото: поліція Києва
ДТП під Києвом. Фото: поліція Києва

У зв’язку з цим інцидентом було розпочато кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін до восьми років.

Нагадаємо, що на трасі Львів — Тернопіль у п'ятницю, 12 квітня, трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Раніше ми писали, що на Львівщині авто збило двох 10-річних дівчат на самокаті, одна з них загинула. 

ДТП
Київ
поліція
Україна
Київська область
Нацполіція

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