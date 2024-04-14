Під Києвом трапилася масштабна ДТП — що відомо

ДТП під Києвом. Фото: поліція Києва

Під Києвом трапилася масштабна ДТП за участю шести автомобілів. Відомо, що аварія сталася на шосе Брест-Литовське.

Про це повідомила поліція Києва у неділю, 14 квітня.

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Аварія під Києвом 14 квітня

Вранці до київської поліції надійшло повідомлення про аварію, після чого на місце були направлені медичні бригади, слідчі та патрульні.

За попередніми даними, зіткнення шести транспортних засобів відбулося на 17-му кілометрі шосе. Слідчі встановили, що водій вантажівки MAN, рухаючись у напрямку Києва, спричинив зіткнення з задньою частиною мікроавтобуса Mercedes Sprinter. Це призвело до втрати контролю водієм мікроавтобуса та подальшого зіткнення з чотирма іншими автомобілями.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

У результаті аварії вісім пасажирів мікроавтобуса Mercedes Sprinter у віці від 26 до 83 років отримали травми й були госпіталізовані. Наразі встановлюється їхній стан.

ДТП під Києвом. Фото: поліція Києва

За попередньою інформацією, 53-річний водій вантажівки, який викликав аварію, був тверезим, але заснув за кермом.

ДТП під Києвом. Фото: поліція Києва

У зв’язку з цим інцидентом було розпочато кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін до восьми років.

Нагадаємо, що на трасі Львів — Тернопіль у п'ятницю, 12 квітня, трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Раніше ми писали, що на Львівщині авто збило двох 10-річних дівчат на самокаті, одна з них загинула.