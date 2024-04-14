Под Киевом произошло масштабное ДТП — что известно
Под Киевом произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей. Известно, что авария произошла на шоссе Брест-Литовское.
Об этом сообщила полиция Киева в воскресенье, 14 апреля.
Авария под Киевом 14 апреля
Утром в киевскую полицию поступило сообщение об аварии, после чего на место были направлены медицинские бригады, следователи и патрульные.
По предварительным данным, столкновение шести транспортных средств произошло на 17 километре шоссе. Следователи установили, что водитель грузовика MAN, двигаясь в направлении Киева, вызвал столкновение с задней частью микроавтобуса Mercedes Sprinter. Это привело к потере контроля водителем микроавтобуса и дальнейшему столкновению с четырьмя другими автомобилями.
В результате крушения восемь пассажиров микроавтобуса Mercedes Sprinter в возрасте от 26 до 83 лет получили травмы и были госпитализированы. В настоящее время устанавливается их состояние.
По предварительной информации, 53-летний водитель грузовика, вызвавший аварию, был трезв, но уснул за рулем.
В связи с этим инцидентом было начато уголовное производство за нарушение ПДД. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
Напомним, что на трассе Львов — Тернополь в пятницу, 12 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Ранее мы писали, что на Львовщине автомобиль сбил двух 10-летних девочек на самокате, одна из них погибла.
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