Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Под Киевом произошло масштабное ДТП — что известно arrow

Под Киевом произошло масштабное ДТП — что известно

14 апреля 2024 15:20
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Под Киевом произошло масштабное ДТП — что известно
ДТП под Киевом. Фото: полиция Киева
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Под Киевом произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей. Известно, что авария произошла на шоссе Брест-Литовское.

Об этом сообщила полиция Киева в воскресенье, 14 апреля.

Читайте также:

Авария под Киевом 14 апреля

Утром в киевскую полицию поступило сообщение об аварии, после чего на место были направлены медицинские бригады, следователи и патрульные.

По предварительным данным, столкновение шести транспортных средств произошло на 17 километре шоссе. Следователи установили, что водитель грузовика MAN, двигаясь в направлении Киева, вызвал столкновение с задней частью микроавтобуса Mercedes Sprinter. Это привело к потере контроля водителем микроавтобуса и дальнейшему столкновению с четырьмя другими автомобилями.

Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот
Пост полиции Киева. Фото: скриншот

В результате крушения восемь пассажиров микроавтобуса Mercedes Sprinter в возрасте от 26 до 83 лет получили травмы и были госпитализированы. В настоящее время устанавливается их состояние.

ДТП под Киевом. Фото: полиция Киева
ДТП под Киевом. Фото: полиция Киева

По предварительной информации, 53-летний водитель грузовика, вызвавший аварию, был трезв, но уснул за рулем.

ДТП под Киевом. Фото: полиция Киева
ДТП под Киевом. Фото: полиция Киева

В связи с этим инцидентом было начато уголовное производство за нарушение ПДД. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Напомним, что на трассе Львов — Тернополь в пятницу, 12 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Ранее мы писали, что на Львовщине автомобиль сбил двух 10-летних девочек на самокате, одна из них погибла.

ДТП
Киев
полиция
Украина
Киевская область
Нацполиция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины