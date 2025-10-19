Відео
Україна
Під Києвом випав перший сніг — у соцмережах з'явилися фото

Під Києвом випав перший сніг — у соцмережах з'явилися фото

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 14:03
Оновлено: 14:02
Під Києвом випав сніг — синоптики здивували прогнозом погоди
Перший сніг в Україні. Фото: УНІАН

У Київській області зафіксували перший сніг цього сезону. Фото білих опадів зробили жителі Вишгородського району, де паморозь випала вночі 19 жовтня.

В інтернеті вже з'явилися фотографії першого осіннього снігу під Києвом, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Коли чекати на справжню зиму

За даними синоптиків, короткочасні опади також спостерігалися в районі Димерської громади та неподалік від Київського водосховища. Температура повітря трималася близько +2 °C, тому на землі сніг не затримався.

Снег в Украине
Сніг в Україні. Фото: Telegram

Метеорологи зазначають, що перший сніг не став сюрпризом: згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у північних областях уже цього тижня очікують різкого похолодання з вітром до 12-15 м/с та нічними заморозками.

За прогнозами синоптиків, у Київській області стійкий сніговий покрив може з'явитися вже на початку листопада. У вихідні очікується дощова погода, а денна температура не перевищить +6 °C.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, які області України сніг накриє вже найближчим часом.

Укргідрометцентр повідомив про суттєве похолодання в Україні — у яких областях випадуть опади.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
