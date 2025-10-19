Под Киевом выпал снег — синоптики удивили прогнозом погоды

Первый снег в Украине. Фото: УНИАН

В Киевской области зафиксировали первый снег этого сезона. Фото белых осадков сделали жители Вышгородского района, где изморозь выпала ночью 19 октября.

В интернете уже появились фотографии первого осеннего снега под Киевом, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Когда ждать настоящую зиму

По данным синоптиков, кратковременные осадки также наблюдались в районе Дымерской громаде и неподалеку от Киевского водохранилища. Температура воздуха держалась около +2 °C, поэтому на земле снег не задержался.

Снег в Украине. Фото: Telegram

Метеорологи отмечают, что первый снег не стал сюрпризом: согласно прогнозу Укргидрометцентра, в северных областях уже этой недели ожидается резкое похолодание с ветром до 12–15 м/с и ночными заморозками.

По прогнозам синоптиков, в Киевской области устойчивый снежный покров может появиться уже в начале ноября. В выходные ожидается дождливая погода, а дневная температура не превысит +6 °C.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какие области Украины снег накроет уже в ближайшее время.

Укргидрометцентр сообщил о существенном похолодании в Украине — в каких областях выпадут осадки.