Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Под Киевом выпал первый снег — в соцсетях появились фото

Под Киевом выпал первый снег — в соцсетях появились фото

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 14:03
обновлено: 14:02
Под Киевом выпал снег — синоптики удивили прогнозом погоды
Первый снег в Украине. Фото: УНИАН

В Киевской области зафиксировали первый снег этого сезона. Фото белых осадков сделали жители Вышгородского района, где изморозь выпала ночью 19 октября.

В интернете уже появились фотографии первого осеннего снега под Киевом, сообщает портал Новини.LIVE

Реклама
Читайте также:

Когда ждать настоящую зиму

По данным синоптиков, кратковременные осадки также наблюдались в районе Дымерской громаде и неподалеку от Киевского водохранилища. Температура воздуха держалась около +2 °C, поэтому на земле снег не задержался. 

Снег в Украине
Снег в Украине. Фото: Telegram

Метеорологи отмечают, что первый снег не стал сюрпризом: согласно прогнозу Укргидрометцентра, в северных областях уже этой недели ожидается резкое похолодание с ветром до 12–15 м/с и ночными заморозками.

По прогнозам синоптиков, в Киевской области устойчивый снежный покров может появиться уже в начале ноября. В выходные ожидается дождливая погода, а дневная температура не превысит +6 °C. 

Напомним, ранее синоптики рассказали, какие области Украины снег накроет уже в ближайшее время. 

Укргидрометцентр сообщил о существенном похолодании в Украине — в каких областях выпадут осадки. 

снег синоптик прогноз погоды погода в Украине снегопад
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации