Під Києвом затримали фанатів Кадирова — молодики стріляли і викрикували чеченські лозунги

Затримання організатора скандальної вечірки. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали на Київщині фанатів глави Чечні Рамзана Кадирова, які стріляли у повітря та кричали "Ахмат сила". Організатор вечірки вже вибачився за інцидент.

Про це розповіли Новини.LIVE у вівторок, 27 лютого.

Скандальна вечірка під Києвом

Правоохоронці затримали організатора "вечірки" у Київській області, під час якої гості кричали кадировське гасло "Ахмат — сила" та стріляли у повітря.

Молодики робили це вночі під час комендантської години. Усіх учасників нічного "шабашу" також встановлено. Організатор скандального заходу вже приніс свої вибачення.

За непідтвердженою інформацією з місцевих Telegram-каналів, іменинником виявився Герман Давид Борисович — син Бориса Германа, якого звинувачують в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка.

На відео, яке, за інформацією місцевих медіа, було зняте у ніч проти 25 лютого, видно, як хлопці стріляють з пістолета у повітря. Крім того, там чутно, як один із них каже: "всі разом", після чого молодики кричать гасло кадирівських бойовиків "Ахмат — сила".

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру двом клірикам Української православної церкви (Московського патріархату) на Закарпатті. Настоятель храму та священник чоловічого монастиря Хустської єпархії є шанувальниками комунізму, вони поширювали пропаганду СРСР.

Також СБУ затримала поплічника російських окупантів. Під час боїв за Харків він ремонтував російські танки.