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Под Киевом задержали фанатов Кадырова — молодые люди стреляли и выкрикивали чеченские лозунги

27 февраля 2024 14:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Под Киевом задержали фанатов Кадырова — молодые люди стреляли и выкрикивали чеченские лозунги
Задержание организатора скандальной вечеринки. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали в Киевской области фанатов главы Чечни Рамзана Кадырова, которые стреляли в воздух и кричали "Ахмат сила". Организатор вечеринки уже извинился за инцидент.

Об этом рассказали Новини.LIVE во вторник, 27 февраля.

Скандальная вечеринка под Киевом

Правоохранители задержали организатора "вечеринки" в Киевской области, во время которой гости кричали кадыровский лозунг "Ахмат — сила" и стреляли в воздух.

Молодые люди это ночью во время комендантского часа. Все участники ночного "шабаша" также установлены. Организатор скандального мероприятия уже принес свои извинения.

По неподтвержденной информации из местных Telegram-каналов, именинником оказался Герман Давид Борисович — сын Бориса Германа, обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко.

На видео, которое, по информации местных медиа, было снято в ночь на 25 февраля, видно, как ребята стреляют из пистолета в воздух. Кроме того, там слышно, как один из них говорит: "все вместе", после чего молодые люди кричат лозунг кадыровских боевиков "Ахмат — сила".

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении двум клирикам Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Закарпатье. Настоятель храма и священник мужского монастыря Хустской епархии почитатели коммунизма, они распространяли пропаганду СССР.

Также СБУ задержала приспешника российских оккупантов . Во время боев за Харьков ремонтировал российские танки.

СБУ
Киев
скандал
полиция
Украина

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