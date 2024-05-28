Під Києвом збудують дитячий садок за 238 млн грн

Діти в садочку. Фото ілюстративне: babyclub.ua

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області замовила будівництво дитячого садка у селі Софіївська Борщагівка. Витратити на це хочуть 283,37 млн грн.

Про це повідомляє "Наші Гроші" з посиланням на Prozorro.

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До кінця 2026 року на вулиці Зоряній планують зведення двоповерхового дитсадка на 150 місць з можливістю укриття для 200 місць. У закладі передбачено вісім груп, музичну і спортивну зали, пральню, медичний блок, харчоблок і службово-побутові приміщення. Також йдеться про встановлення газової котельні та інших необхідних утриманнях.

Тендер. Фото: скриншот

Проєкт замовляли у рокитнянського ТОВ "Укрбудпроектдизайн" Павла Кірноса та Віктора Кирноса. Минулого року він переглянутий з додаванням укриття. Позитивний експертний висновок було отримано від ТОВ "Перша будівельна експертиза".

Садок дорожчий за квартиру

Розмір дитсадка не вказаний, однак, згідно з експертним звітом, загальна площа будівлі не перевищує максимально допустиму площу протипожежного відсіку, яка становить 4 000 кв. м. За такими умовами, вартість будівництва оцінюється приблизно в 71 тис. гривень, або 1,800 доларів за "квадратний метр". У квітні Міністерство розвитку регіонів встановило опосередковану вартість будівництва житла у Києві на рівні 25,183 гривні, або 628 доларів за "квадратний метр" з урахуванням ПДВ. У доларах це втричі дешевше від вартості будівництва дитсадка. Однак міністерський показник не включає у себе вартість укриття.

Попри це, вартість дитсадка перевищує ціну житла у популярному житловому комплексі "Софія" в Софіївській Борщагівці, де продають дворівневу трикімнатну квартиру площею 130 кв. м з дизайнерським ремонтом, усіма меблями та технікою за 1,615 долара за "квадратний метр".

Ціна за квартиру в Софіївській Борщагівці. Фото: скриншот

Які витрати передбачено

У підсумковій відомості ресурсів найбільша сума в розмірі 10,58 млн гривень буде спрямована на закупівлю дрібнозернистого щільного асфальтобетону типу Б за ціною 4,161 грн/т, що відповідає ринковим цінам.

Також 9,37 млн гривень виділено на транспортабельну модульну газову котельню з тепловою потужністю 1,396 кВт, обладнану двома котлами "Колві-600". Детальна комплектація цієї котельні не уточнена.

Крім того, ще 7,33 млн гривень планується витратити на вертикальні стійко-ригельні вітражні конструкції з алюмінієвого профілю зі склопакетами для похилих конструкцій за ціною 18,140 грн/кв. м. Проте цих характеристик недостатньо для адекватного порівняння кошторисної ціни з ринковими цінами.

У кошторисі враховано бетон В15 М200 за ціною 2 482 гривні за кубічний метр. Група "Ковальська" продає аналогічні види бетону за цінами від 2 760 до 3 126 гривень за кубічний метр. Ціни на штукатурку, цеглу, сталь, пісок та інші матеріали також відповідають ринковим.

Вісім дерев'яних дитячих павільйонів з підлогою та покрівлею розраховано на суму 530 тисяч гривень. Два ігрові майданчики Vinci Play Crooc 0303 коштують по 767 тисяч гривень, а два майданчики Vinci Play Crooc 0306 — по 717 тисяч гривень.

Синтетична трава Jutagrass Play Comfort 24 мм, врахована в обсязі 1 623 квадратних метрів, розрахована за ціною 983 гривні за квадратний метр. На ринку її можна придбати за цінами від 950 гривень за квадратний метр до 30 євро.

На 2024 рік передбачено фінансування у розмірі 144,00 млн грн. Договірна ціна є твердою.

Нагадаємо, Харківське комунальне підприємство "Сучасне місто" опублікувало прямий підряд на послуги по демонтажу об’єктів та благоустрою звільненої території. Загальна сума без проведення тендеру склала 4 299 400 грн.

Також ремонт споруд цивільного захисту в Одесі не припиняється — кожного тижня відповідних тендерів стає більше. Так, у Приморському районі міста планують відремонтувати вже друге укриття, а на роботи хочуть виділити понад 4 мільйони гривень.