Под Киевом построят детский сад за 238 млн грн

Дети в садике. Фото иллюстративное: babyclub.ua

Борщаговский сельский совет Бучанского района Киевской области заказал строительство детского сада в селе Софиевская Борщаговка. Потратить на это хотят 283,37 млн грн.

Об этом сообщает "Наши Деньги" со ссылкой на Prozorro.

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Детсад за 283 млн грн

До конца 2026 года на улице Звездной планируют возведение двухэтажного детсада на 150 мест с возможностью укрытия для 200 мест. В учреждении предусмотрено восемь групп, музыкальный и спортивный залы, прачечную, медицинский блок, пищеблок и служебно-бытовые помещения. Также речь идет об установке газовой котельной и других необходимых содержаниях.

Тендер. Фото: скриншот

Проект заказывали у рокитнянского ООО "Укрбудпроектдизайн" Павла Кирноса и Виктора Кирноса. В прошлом году он пересмотрен с добавлением укрытия. Положительное экспертное заключение было получено от ООО "Первая строительная экспертиза".

Садик дороже квартиры

Размер детсада не указан, однако, согласно экспертному отчету, общая площадь здания не превышает максимально допустимую площадь противопожарного отсека, которая составляет 4 000 кв. м. По таким условиям, стоимость строительства оценивается примерно в 71 тыс. гривен, или 1,800 долларов за "квадратный метр". В апреле Министерство развития регионов установило опосредованную стоимость строительства жилья в Киеве на уровне 25,183 гривны, или 628 долларов за "квадратный метр" с учетом НДС. В долларах это втрое дешевле стоимости строительства детсада. Однако министерский показатель не включает в себя стоимость укрытия.

Несмотря на это, стоимость детсада превышает цену жилья в популярном жилом комплексе "София" в Софиевской Борщаговке, где продают трехуровневую трехкомнатную квартиру площадью 130 кв. м с дизайнерским ремонтом, всей мебелью и техникой за 1,615 доллара за "квадратный метр".

Цена за квартиру в Софиевской Борщаговке. Фото: скриншот

Какие расходы предусмотрены

В итоговой ведомости ресурсов наибольшая сумма в размере 10,58 млн гривен будет направлена на закупку мелкозернистого плотного асфальтобетона типа Б по цене 4,161 грн/т, что соответствует рыночным ценам.

Также 9,37 млн гривен выделено на транспортабельную модульную газовую котельную с тепловой мощностью 1,396 кВт, оборудованную двумя котлами "Колви-600". Детальная комплектация этой котельной не уточнена.

Кроме того, еще 7,33 млн гривен планируется потратить на вертикальные стоечно-ригельные витражные конструкции из алюминиевого профиля со стеклопакетами для наклонных конструкций по цене 18,140 грн/кв. м. Однако этих характеристик недостаточно для адекватного сравнения сметной цены с рыночными ценами.

В смете учтен бетон В15 М200 по цене 2 482 гривны за кубический метр. Группа "Ковальская" продает аналогичные виды бетона по ценам от 2 760 до 3 126 гривен за кубический метр. Цены на штукатурку, кирпич, сталь, песок и другие материалы также соответствуют рыночным.

Восемь деревянных детских павильонов с полом и кровлей рассчитано на сумму 530 тысяч гривен. Две игровые площадки Vinci Play Crooc 0303 стоят по 767 тысяч гривен, а две площадки Vinci Play Crooc 0306 — по 717 тысяч гривен.

Синтетическая трава Jutagrass Play Comfort 24 мм, учтена в объеме 1623 квадратных метров, рассчитана по цене 983 гривны за квадратный метр. На рынке ее можно купить по ценам от 950 гривен за квадратный метр до 30 евро.

На 2024 год предусмотрено финансирование в размере 144,00 млн грн. Договорная цена является твердой.

Напомним, Харьковское коммунальное предприятие "Современный город" опубликовало прямой подряд на услуги по демонтажу объектов и благоустройству освобожденной территории. Общая сумма без проведения тендера составила 4 299 400 грн.

Также ремонт сооружений гражданской защиты в Одессе не прекращается — каждую неделю соответствующих тендеров становится больше. Так, в Приморском районе города планируют отремонтировать уже второе укрытие, а на работы хотят выделить более 4 миллионов гривен.