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Під посольством США в Києві акція на підтримку полонених — фото

6 березня 2025 13:14
Анастасія Писаненко - редактор
Під посольством США в Києві акція на підтримку полонених — фото
Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE
Анастасія Писаненко - редактор

У четвер, 6 березня, під посольством США в Києві проходить новий мітинг. Акцію протесту організували родичі українських військовополонених та небайдужі кияни.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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Родичі військовополонених зібралися під посольством США з плакатами, фотографіями військових, які перебувають у російському полоні, та прапорами України. Вони вимагають спершу звільнення своїх близьких, а вже після цього укладення будь-яких угод.

Під посольством США в Києві акція на підтримку полонених — фото - фото 1
Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE
Під посольством США в Києві акція на підтримку полонених — фото - фото 2
Мітинг на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE
Під посольством США в Києві акція на підтримку полонених — фото - фото 3
Родичі українських військовополонених вийшли на мітинг. Фото: Новини.LIVE
Під посольством США в Києві акція на підтримку полонених — фото - фото 4
Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що перед зверненням Дональда Трампа до Конгресу та нації 4 березня в різних містах США відбулися мітинги на підтримку України.

Крім того, у Польщі біля посольства США у Варшаві 4 березня збиралися українці з плакатами, в яких закликали США виконувати умови Будапештського меморандуму, допомогати Україні зброєю та не вести переговорів з РФ за спиною нашої держави.

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