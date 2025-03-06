Під посольством США в Києві акція на підтримку полонених — фото
У четвер, 6 березня, під посольством США в Києві проходить новий мітинг. Акцію протесту організували родичі українських військовополонених та небайдужі кияни.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.
Родичі українських військовополонених вийшли на мітинг
Родичі військовополонених зібралися під посольством США з плакатами, фотографіями військових, які перебувають у російському полоні, та прапорами України. Вони вимагають спершу звільнення своїх близьких, а вже після цього укладення будь-яких угод.
Нагадаємо, що перед зверненням Дональда Трампа до Конгресу та нації 4 березня в різних містах США відбулися мітинги на підтримку України.
Крім того, у Польщі біля посольства США у Варшаві 4 березня збиралися українці з плакатами, в яких закликали США виконувати умови Будапештського меморандуму, допомогати Україні зброєю та не вести переговорів з РФ за спиною нашої держави.
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