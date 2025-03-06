Під посольством США в Києві акція на підтримку полонених — фото

Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 6 березня, під посольством США в Києві проходить новий мітинг. Акцію протесту організували родичі українських військовополонених та небайдужі кияни.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

Читайте також:

Родичі українських військовополонених вийшли на мітинг

Родичі військовополонених зібралися під посольством США з плакатами, фотографіями військових, які перебувають у російському полоні, та прапорами України. Вони вимагають спершу звільнення своїх близьких, а вже після цього укладення будь-яких угод.

Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

Мітинг на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

Родичі українських військовополонених вийшли на мітинг. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що перед зверненням Дональда Трампа до Конгресу та нації 4 березня в різних містах США відбулися мітинги на підтримку України.

Крім того, у Польщі біля посольства США у Варшаві 4 березня збиралися українці з плакатами, в яких закликали США виконувати умови Будапештського меморандуму, допомогати Україні зброєю та не вести переговорів з РФ за спиною нашої держави.