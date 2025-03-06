Под посольством США в Киеве акция в поддержку пленных — фото

Акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 6 марта, под посольством США в Киеве проходит новый митинг. Акцию протеста организовали родственники украинских военнопленных и неравнодушные киевляне.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Родственники военнопленных собрались под посольством США с плакатами, фотографиями военных, находящихся в российском плену, и флагами Украины. Они требуют сначала освобождения своих близких, а уже после этого заключения каких-либо соглашений.

Акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE

Митинг в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE

Родственники украинских военнопленных вышли на митинг. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что перед обращением Дональда Трампа к Конгрессу и нации 4 марта в разных городах США состоялись митинги в поддержку Украины.

Кроме того, в Польше возле посольства США в Варшаве 4 марта собирались украинцы с плакатами, в которых призывали США выполнять условия Будапештского меморандума, помогать Украине оружием и не вести переговоры с РФ за спиной нашего государства.