Під Верховною Радою 12 лютого помітили багато автобусів — що сталось

Скупчення автобусів біля Верховної Ради. Фото: facebook/sofiya.fedyna

У Києві під Верховною Радою 12 лютого помітили скупчення автобусів. У мережі почали ширитися фото, де видно щонайменше дев'ять одиниць транспорту.

Про це повідомила народна депутатка Софія Федина у Facebook.

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Скупчення автобусів біля Верховної Ради

"Парад автозаків під Радою... це так слуги панічно бояться родин військовополонених і зниклих безвісти, які прийшли нагадати про тисячі наших військовослужбовців", — написала Федина.

Скриншот допису Софії Федини

На опублікованих знімках помітно, що автобусів було близько 9.

Водночас нардеп Микола Тищенко, реагуючи на допис Федини, заявив, що знімати урядовий портал заборонено і прикріпив те саме фото до свого допису.

"Шановні телеграм-канали і всі, хто опублікував це фото. По-перше, зйомка в урядовому кварталі — заборонена! По-друге, нічого нового не відбувається! Спокійно!", — написав Тищенко у своєму Telegram.

Скриншот допису Миколи Тищенка

Водночас він додав, що СБУ має розібратися з тим, хто зробив цю світлину і поширює її під час воєнного стану.

"Служба Безпеки України має розібратися в ситуації, хто зробив світлини з урядового кварталу та поширює попри заборону під час воєнного стану, та притягти порушників до відповідальності. Це легко побачити на камерах Апарату Верховної Ради. Тож розслідування не займе багато часу", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Миколи Тищенка

Натомість народна депутатка Юлія Яцик у коментарі Times of Ukraine повідомила, що під ВР завезли автобуси поліцейських, застосували підрозділи охорони та оточили урядовий квартал.

"Певно, очікують на міжнародні делегації. Немає ніяких заворушень і мітингів. Навіщо військова техніка під Радою, від кого захищатися, від людей? Вона потрібна на фронті, у зоні бойових дій, але точно не тут", — заявила Яцик.

Скриншот допису Times of Ukraine

Нагадаємо, 12 лютого Верховна Рада продовжила строк повторного ВЛК до 5 червня. За відповідну ініціативу проголосували 313 народних депутатів.

Крім того, 11 лютого Рада ухвалила закупівлю російських реакторів для ХАЕС. На це планують витрати пів мільярда євро.