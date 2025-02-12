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Під Верховною Радою помітили скупчення автобусів — що трапилось

12 лютого 2025 12:20
Карина Приходько - Редактор
Під Верховною Радою 12 лютого помітили багато автобусів — що сталось
Скупчення автобусів біля Верховної Ради. Фото: facebook/sofiya.fedyna
Карина Приходько - Редактор

У Києві під Верховною Радою 12 лютого помітили скупчення автобусів. У мережі почали ширитися фото, де видно щонайменше дев'ять одиниць транспорту.

Про це повідомила народна депутатка Софія Федина у Facebook. 

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Скупчення автобусів біля Верховної Ради

"Парад автозаків під Радою... це так слуги панічно бояться родин військовополонених і зниклих безвісти, які прийшли нагадати про тисячі наших військовослужбовців", — написала Федина. 

Скупчення автобусів біля Верховної Ради
Скриншот допису Софії Федини

На опублікованих знімках помітно, що автобусів було близько 9.

Водночас нардеп Микола Тищенко, реагуючи на допис Федини, заявив, що знімати урядовий портал заборонено і прикріпив те саме фото до свого допису. 

"Шановні телеграм-канали і всі, хто опублікував це фото. По-перше, зйомка в урядовому кварталі — заборонена! По-друге, нічого нового не відбувається! Спокійно!", — написав Тищенко у своєму Telegram. 

Скупчення автобусів біля Верховної Ради
Скриншот допису Миколи Тищенка

Водночас він додав, що СБУ має розібратися з тим, хто зробив цю світлину і поширює її під час воєнного стану. 

"Служба Безпеки України має розібратися в ситуації, хто зробив світлини з урядового кварталу та поширює попри заборону під час воєнного стану, та притягти порушників до відповідальності. Це легко побачити на камерах Апарату Верховної Ради. Тож розслідування не займе багато часу", — йдеться у повідомленні. 

Скупчення автобусів біля Верховної Ради
Скриншот допису Миколи Тищенка

Натомість народна депутатка Юлія Яцик у коментарі Times of Ukraine повідомила, що під ВР завезли автобуси поліцейських, застосували підрозділи охорони та оточили урядовий квартал. 

"Певно, очікують на міжнародні делегації. Немає ніяких заворушень і мітингів. Навіщо військова техніка під Радою, від кого захищатися, від людей? Вона потрібна на фронті, у зоні бойових дій, але точно не тут", — заявила Яцик. 

Скупчення автобусів біля Верховної Ради
Скриншот допису Times of Ukraine

Нагадаємо, 12 лютого Верховна Рада продовжила строк повторного ВЛК до 5 червня. За відповідну ініціативу проголосували 313 народних депутатів.

Крім того, 11 лютого Рада ухвалила закупівлю російських реакторів для ХАЕС. На це планують витрати пів мільярда євро. 

Верховна Рада Київ Софія Федина полонені автобуси
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