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Под Верховной Радой заметили скопление автобусов — что случилось

12 февраля 2025 12:20
Карина Приходько - Редактор
Под Верховной Радой 12 февраля заметили много автобусов — что произошло
Скопление автобусов возле Верховной Рады. Фото: facebook/sofiya.fedyna
Карина Приходько - Редактор

В Киеве под Верховной Радой 12 февраля заметили скопление автобусов. В сети начали распространяться фото, где видно по меньшей мере девять единиц транспорта.

Об этом сообщила народный депутат София Федина в Facebook.

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Скопление автобусов возле Верховной Рады

"Парад автозаков под Радой... это так слуги панически боятся семей военнопленных и пропавших без вести, которые пришли напомнить о тысячах наших военнослужащих", — написала Федина.

Скупчення автобусів біля Верховної Ради
Скриншот сообщения Софии Федины

На опубликованных снимках заметно, что автобусов было около 9.

В то же время нардеп Николай Тищенко, реагируя на сообщение Федины, заявил, что снимать правительственный портал запрещено и прикрепил то же фото к своему сообщению.

"Уважаемые телеграмм-каналы и все, кто опубликовал это фото. Во-первых, съемка в правительственном квартале — запрещена! Во-вторых, ничего нового не происходит! Спокойно!" — написал Тищенко в своем Telegram.

Скупчення автобусів біля Верховної Ради
Скриншот сообщения Николая Тищенко

В то же время он добавил, что СБУ должна разобраться с тем, кто сделал эту фотографию и распространяет ее во время военного положения.

"Служба безопасности Украины должна разобраться в ситуации, кто сделал фотографии из правительственного квартала и распространяет несмотря на запрет во время военного положения, и привлечь нарушителей к ответственности. Это легко увидеть на камерах Аппарата Верховной Рады. Поэтому расследование не займет много времени", — говорится в сообщении.

Скупчення автобусів біля Верховної Ради
Скриншот сообщения Николая Тищенко

Народный депутат Юлия Яцык в комментарии Times of Ukraine сообщила, что под ВР завезли автобусы полицейских, применили подразделения охраны и окружили правительственный квартал. 

"Вероятно, ожидают международные делегации. Нет никаких беспорядков и митингов. Зачем военная техника под Радой, от кого защищаться, от людей? Она нужна на фронте, в зоне боевых действий, но точно не здесь", — заявила Яцык. 

Скупчення автобусів біля Верховної Ради
Скриншот сообщения Times of Ukraine

Напомним, 12 февраля Верховная Рада продлила срок повторной ВВК до 5 июня. За соответствующую инициативу проголосовали 313 народных депутатов.

Кроме того, 11 февраля Рада приняла закупку российских реакторов для ХАЭС. На это планируют расходы полмиллиарда евро.

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