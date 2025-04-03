Всесвітній день спорту — як відзначили свято у КНУБА

Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На стадіоні Київського національного університету будівництва і архітектури відбувся захід до Всесвітнього дня спорту на благо миру та розвитку. Свято відбулось навіть попри повітряну тривогу, яку оголосили по всій Україні, зокрема й у столиці.

Про це повідомив кореспондент Олександр Саюн в ефірі День.LIVE у четвер, 3 березня.

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Щоб підтримати молодих спортсменів, у заході взяли участь українські олімпійці. Крім того, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт вручив представникам навчального закладу прапор України.

"Під час війни це дуже символічно, коли ми святкуємо це свято заради миру та розвитку, тому що ми всі прагнемо миру. Ми дякуємо нашим ЗСУ, що дають можливість нам зараз зустрічатись, збиратись, святкувати це свято і вірити в нашу перемогу. І дякуємо нашим спортсменам, які в таких складних умовах тренуються та підіймають прапор на Олімпійських іграх", — зазначив Вадим Гутцайт.

Українські спортсменки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вадим Гутцайт на заході у КНУБА. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вадим Гутцайт. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські олімпійські чемпіони. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Учасники заходу до Всесвітнього дня спорту. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

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