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Під звуки тривоги — як відзначили Всесвітній день спорту у КНУБА

3 квітня 2025 17:34
Ольга Антоновська - редактор
Всесвітній день спорту — як відзначили свято у КНУБА
Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ольга Антоновська - редактор

На стадіоні Київського національного університету будівництва і архітектури відбувся захід до Всесвітнього дня спорту на благо миру та розвитку. Свято відбулось навіть попри повітряну тривогу, яку оголосили по всій Україні, зокрема й у столиці.

Про це повідомив кореспондент Олександр Саюн в ефірі День.LIVE у четвер, 3 березня.

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Щоб підтримати молодих спортсменів, у заході взяли участь українські олімпійці. Крім того, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт вручив представникам навчального закладу прапор України.

"Під час війни це дуже символічно, коли ми святкуємо це свято заради миру та розвитку, тому що ми всі прагнемо миру. Ми дякуємо нашим ЗСУ, що дають можливість нам зараз зустрічатись, збиратись, святкувати це свято і вірити в нашу перемогу. І дякуємо нашим спортсменам, які в таких складних умовах тренуються та підіймають прапор на Олімпійських іграх", — зазначив Вадим Гутцайт.

Всесвітній день спорту у КНУБА
Українські спортсменки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Всесвітній день спорту у КНУБА
Вадим Гутцайт на заході у КНУБА. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Вадим Гутцайт під час свята у КНУБА
Вадим Гутцайт. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Всесвітній день спорту у КНУБА
Українські олімпійські чемпіони. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Всесвітній день спорту у КНУБА
Учасники заходу до Всесвітнього дня спорту. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що, ймовірно, Росія зможе повернутись у світовий футбол. На це останнім часом активно натякають ФІФА та УЄФА.

Також ми повідомляли про те, що під час конгресу УЄФА вшанували пам'ять російських футболістів, тренерів та суддів, що померли у 2024 році. Згадали, зокрема, про Олексія Бугаєва, якого ліквідували на фронті в Україні.

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