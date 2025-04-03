Всемирный день спорта — как отметили праздник в КНУСА

Президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

На стадионе Киевского национального университета строительства и архитектуры состоялось мероприятие ко Всемирному дню спорта на благо мира и развития. Праздник состоялся даже несмотря на воздушную тревогу, которую объявили по всей Украине, в том числе и в столице.

Об этом сообщил корреспондент Александр Саюн в эфире День.LIVE в четверг, 3 марта.

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Чтобы поддержать молодых спортсменов, в мероприятии приняли участие украинские олимпийцы. Кроме того, президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт вручил представителям учебного заведения флаг Украины.

"Во время войны это очень символично, когда мы празднуем этот праздник ради мира и развития, потому что мы все стремимся к миру. Мы благодарим наших ВСУ за то, что дают возможность нам сейчас встретиться, собираться, праздновать этот праздник и верить в нашу победу. И благодарим наших спортсменов, которые в таких сложных условиях тренируются и поднимают флаг на Олимпийских играх", — отметил Вадим Гутцайт.

Украинские спортсменки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Вадим Гутцайт на мероприятии в КНУСА. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Вадим Гутцайт. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские олимпийские чемпионы. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Участники мероприятия ко Всемирному дню спорта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, ранее мы писали о том, что, вероятно, Россия сможет вернуться в мировой футбол. На это в последнее время активно намекают ФИФА и УЕФА.

Также мы сообщали о том, что во время конгресса УЕФА почтили память российских футболистов, тренеров и судей, умерших в 2024 году. Вспомнили, в частности, об Алексее Бугаеве, которого ликвидировали на фронте в Украине.