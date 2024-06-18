У Києві затримали адвокатку за підбурювання до хабара

Слідчі спілкуються з підозрюваною. Фото: Національна поліція

У Києві правоохоронці затримали адвокатку. Жінка підбурювала свого клієнта дати слідчому поліції хабар в розмірі 30 тисяч доларів в обмін на зняття чоловіка з розшуку.

Про це повідомили в поліції Києва у вівторок, 18 червня.

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Працівники поліції встановили, що за послугами з надання правової допомоги до 50-річної адвокатеси звернувся киянин, який раніше перебував у розшуку за вчинення кримінального правопорушення на території Одеської області.

Жінка, яка добре знала, що кримінальне провадження відносно її клієнта закрите, запевнила його у тому, що для вирішення питання необхідно надати слідчому поліції неправомірну вигоду у розмірі 30 000 доларів США. Себе вона пропонувала, як посередника.

Поліцейські затримали адвокатку під час отримання від клієнта першого траншу — 12 тисяч доларів. В неї вилучили гроші та іномарку, в якій відбувалася ця подія.

Правоохоронці оголосили затриманій про підозру у підбуренні до надання службовій особі неправомірної вигоди. Суд на час слідства обрав правопорушниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Жінка такоє має правл внести заставу у розмірі понад 1,2 мільйони гривень.

Слідчі дії в автомобілі підозрюваної. Фото: Національна поліція

Слідчий вилучає неправомірні кошти. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, в Одесі затримали співробітника Київського районного ТЦК та СП за хабарництво. За деякими даними, йдеться про Олексія Макарського, який фігурував у скандальних відео з випадками примусової мобілізації у місті.

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді 12 мільйонів гривень застави київському адвокату, якого викрили на спробі дати хабара представникам НАБУ та САП. Окрім того, йому заборонено покидати Київ, він зобов'язаний здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.