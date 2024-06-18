Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Подстрекала клиента дать 30 тысяч долларов следователю — в Киеве задержали адвоката arrow

Подстрекала клиента дать 30 тысяч долларов следователю — в Киеве задержали адвоката

18 июня 2024 14:15
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
В Киеве задержали адвоката за подстрекательство к взятке
Следователи общаются с подозреваемой. Фото: Национальная полиция
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Киеве правоохранители задержали адвоката. Женщина подстрекала своего клиента дать следователю полиции взятку в размере 30 тысяч долларов в обмен на снятие мужчины с розыска.

Об этом сообщили в полиции Киева во вторник, 18 июня.

Читайте также:

Убеждала дать взятку следователю

Сотрудники полиции установили, что за услугами по оказанию правовой помощи к 50-летней адвокатесе обратился киевлянин, ранее находившийся в розыске за совершение уголовного преступления на территории Одесской области.

Женщина, хорошо знавшая, что уголовное производство в отношении ее клиента закрыто, заверила его в том, что для решения вопроса необходимо предоставить следователю полиции неправомерную выгоду в размере 30 000 долларов США. Себя она предлагала как посредника.

Полицейские задержали адвоката при получении от клиента первого транша — 12 тысяч долларов. У нее изъяли деньги и иномарку, в которой происходило это событие.

Правоохранители объявили задержанному о подозрении в подстрекательстве к предоставлению должностному лицу неправомерной выгоды. Суд на время следствия избрал правонарушительную меру пресечения в виде содержания под стражей. У женщины такое право внести залог в размере более 1,2 миллиона гривен.

взятка
Следственные действия в автомобиле подозреваемой. Фото: Национальная полиция
взятка для адвоката
Следователь изымает неправомерные средства. Фото: Национальная полиция

Напомним,в Одессе задержан сотрудник Киевского районного ТЦК и СП за взяточничество. По некоторым данным, речь идет об Алексее Макарском, фигурировавшем в скандальных видео со случаями принудительной мобилизации в городе.

Ранее Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в размере 12 миллионов гривен залога киевскому адвокату, которого разоблачили на попытке дать взятки представителям НАБУ и САП . Кроме того, ему запрещено покидать Киев, он обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Украина
Киев
полиция
адвокат
взятка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор