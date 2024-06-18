В Киеве задержали адвоката за подстрекательство к взятке

Следователи общаются с подозреваемой. Фото: Национальная полиция

В Киеве правоохранители задержали адвоката. Женщина подстрекала своего клиента дать следователю полиции взятку в размере 30 тысяч долларов в обмен на снятие мужчины с розыска.

Об этом сообщили в полиции Киева во вторник, 18 июня.

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Сотрудники полиции установили, что за услугами по оказанию правовой помощи к 50-летней адвокатесе обратился киевлянин, ранее находившийся в розыске за совершение уголовного преступления на территории Одесской области.

Женщина, хорошо знавшая, что уголовное производство в отношении ее клиента закрыто, заверила его в том, что для решения вопроса необходимо предоставить следователю полиции неправомерную выгоду в размере 30 000 долларов США. Себя она предлагала как посредника.

Полицейские задержали адвоката при получении от клиента первого транша — 12 тысяч долларов. У нее изъяли деньги и иномарку, в которой происходило это событие.

Правоохранители объявили задержанному о подозрении в подстрекательстве к предоставлению должностному лицу неправомерной выгоды. Суд на время следствия избрал правонарушительную меру пресечения в виде содержания под стражей. У женщины такое право внести залог в размере более 1,2 миллиона гривен.

Следственные действия в автомобиле подозреваемой. Фото: Национальная полиция

Следователь изымает неправомерные средства. Фото: Национальная полиция

Напомним,в Одессе задержан сотрудник Киевского районного ТЦК и СП за взяточничество. По некоторым данным, речь идет об Алексее Макарском, фигурировавшем в скандальных видео со случаями принудительной мобилизации в городе.

Ранее Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в размере 12 миллионов гривен залога киевскому адвокату, которого разоблачили на попытке дать взятки представителям НАБУ и САП . Кроме того, ему запрещено покидать Киев, он обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.