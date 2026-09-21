Енергоексперт назвав головну проблему Києва перед зимою

Ремонтні роботи на Дарницькій ТЕЦ, яку знищила Росія взимку у 2025 році. Фото: УНІАН

Київ готовий до зими лише завдяки радянській газовій інфраструктурі. Натомість жителі багатоповерхівок вище десятого поверху опинилися під загрозою в опалювальний сезон. Озвучені 72% готовності Києва до зими є заслугою старої забудови, підключеної до газу, а не міської влади.

Про реальний стан енергобезпеки столиці та роботу водоканалів розповів заступник директора Асоціації енергетичних ресурсів ексклюзивно для Ранок.LIVE.

Реклама

Опалення в Україні працює завдяки старій системі, а не діям влади

Напередодні можливих морозів та нових ударів по енергетичній інфраструктурі в інформаційному просторі лунають різні оцінки щодо підготовки Києва, Одеси та інших міст-мільйонників до зими.

"Так що прямо зараз можна сказати, що Київ підготовлений до зими на 72%, тому що просто 72% київської забудови, вони газифіковані", — пояснив фахівець.

Він підкреслив, що ця частка готовності жодним чином не залежить від мера Києва, а є виключно спадком старої газифікованої забудови. Саме ці газові комунікації здатні забезпечити населенню базовий рівень виживання у разі тривалих відключень світла.

Читайте також:

На мешканців нових багатоповерхівок чекають проблеми

Водночас у значно гіршій ситуації опинилися власники квартир у сучасних будинках. За словами експерта, всі житлові комплекси, зведені після 1980-х років, а також будь-які будівлі заввишки понад десять поверхів, взагалі не підключені до газопостачання. Через це мешканці таких висоток найменш захищені перед зимовими викликами.

"Оце все не підготовлено. І як це було не підготовлено минулого року, так і зараз не підготовлено", — наголосив Закревський.

Оцінюючи спроможність міст протистояти блекаутам, фахівець назвав інші критичні фактори. Стабільність тепло- та енергопостачання напряму залежить від загальних обсягів палива у газових сховищах України. Крім того, реальними показниками роботи міської влади є забезпечення життєдіяльності критичної комунальної інфраструктури.

"І це залежить від того, наскільки зараз вдалося Києву реалізувати хоча би підготовку і захист, і автономність водоканалів, водопостачання каналізаційного відводу. Про це ми можемо говорити. Ми можемо тільки віднімати від 72%, які від мера Києва абсолютно не залежать", — резюмував заступник директора.

Новини.LIVE інформували, що Україна завершує підготовку житлово-комунального господарства до зими 2026–2027 років. На початку вересня житлові будинки підготували до холодів майже на 80%, а лікарні та заклади освіти — більш ніж на 86%.

Але з великою проблемою цієї зими можуть зіштовхнутися висотки понад дев'ять поверхів. Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв попередив, що якщо в таких будинках не встановлять генератори або акумулятори для живлення насосних станцій, теплоносій під час блекаутів просто не підніметься на верхні поверхи, і мешканці залишаться без тепла.