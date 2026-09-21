Энергоэксперт назвал главную проблему Киева перед зимой

Ремонтные работы на Дарницкой ТЭЦ, разрушенной Россией зимой 2025 года. Фото: УНИАН

Киев готов к зиме лишь благодаря советской газовой инфраструктуре. В то же время жители многоэтажек выше десятого этажа оказались под угрозой в отопительный сезон. Объявленные 72% готовности Киева к зиме — это заслуга старой застройки, подключенной к газу, а не городских властей.

О реальном состоянии энергобезопасности столицы и работе водоканалов рассказал заместитель директора Ассоциации энергетических ресурсов эксклюзивно для Ранок.LIVE.

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Отопление в Украине работает благодаря старой системе, а не действиям властей

Накануне возможных морозов и новых ударов по энергетической инфраструктуре в информационном пространстве звучат разные оценки готовности Киева, Одессы и других городов-миллионников к зиме.

"Так что прямо сейчас можно сказать, что Киев подготовлен к зиме на 72%, потому что просто 72% киевской застройки газифицированы", — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что этот показатель готовности никоим образом не зависит от мэра Киева, а является исключительно наследием старой газифицированной застройки. Именно эти газовые коммуникации способны обеспечить населению базовый уровень выживания в случае длительных отключений света.

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В то же время в значительно худшей ситуации оказались владельцы квартир в современных домах. По словам эксперта, все жилые комплексы, построенные после 1980-х годов, а также любые здания высотой более десяти этажей вообще не подключены к газоснабжению. Из-за этого жильцы таких высоток наименее защищены перед лицом зимних вызовов.

"Все это не подготовлено. И как это было не подготовлено в прошлом году, так и сейчас не подготовлено", — подчеркнул Закревский.

Оценивая способность городов противостоять блэкаутам, специалист назвал и другие критические факторы. Стабильность тепло- и энергоснабжения напрямую зависит от общих объемов топлива в газовых хранилищах Украины. Кроме того, реальными показателями работы городских властей является обеспечение жизнедеятельности критически важной коммунальной инфраструктуры.

"И это зависит от того, насколько сейчас Киеву удалось обеспечить хотя бы подготовку, защиту и автономность водоканалов, водоснабжения и канализации. Об этом мы можем говорить. Мы можем только вычитать 72%, которые от мэра Киева абсолютно не зависят", — резюмировал заместитель директора.

Новини.LIVE сообщали, что Украина завершает подготовку жилищно-коммунального хозяйства к зиме 2026–2027 годов. В начале сентября жилые дома были подготовлены к холодам почти на 80%, а больницы и учебные заведения — более чем на 86%.

Но с серьезной проблемой этой зимой могут столкнуться высотные здания выше девяти этажей. Энергетический эксперт Станислав Игнатьев предупредил, что если в таких домах не установят генераторы или аккумуляторы для питания насосных станций, теплоноситель во время отключений электроэнергии просто не поднимется на верхние этажи, и жильцы останутся без тепла.