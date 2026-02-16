У Києві затримали російських агентів, які підірвали авто біля будівлі СБУ

Працівники СБУ. Фото ілюстративне: Служба безпеки України

СБУ затримала російських агентів. В лютому цього року вони підірвали автомобіль неподалік від однієї з будівель Служби безпеки.

Новини.LIVE повідомляють про це з посиланням на СБУ у понеділок, 16 лютого.

Затримання російських агентів

"Головне управління внутрішньої безпеки СБУ протягом доби затримала двох агентів рф, які вчинили теракт на одній із центральних вулиць Києва 11 лютого цього року", — йдеться у повідомленні.

Чоловіки спочатку начинили вибухівкою, а зрештою підірвали припаркований фургон. Для завдання РФ завербувала 47-річного військового ЗСУ, який пішов в СЗЧ. Після втечі з гарнізону він "заліг на дно" на заході України.

"Згодом, за вказівкою куратора, він залучив до співпраці 29-річного спільника з Києва, якому представився українським спецслужбістом і доручив зробити саморобний вибуховий пристрій з дистанційною активацією", — зазначили в СБУ.

Підозрюваний у теракті. Фото: СБУ

Крім того, російські "замовники" придбали через підставних осіб вживаний фургон. Його переобладнали нібито під реанімобіль для перевезення поранених українських воїнів.

"Для цього продавці авто встановили в салоні машини кисневі та газові балони, а також облаштували всередині вебкамеру з віддаленим доступом, якою потім скористалися російські спецслужбісти", — додають у повідомленні.

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Підозрюваних затримали. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). За такий злочин чоловікам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

