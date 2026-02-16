Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Взорвали авто возле здания СБУ — в Киеве задержали агентов РФ

Взорвали авто возле здания СБУ — в Киеве задержали агентов РФ

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 15:05
В Киеве задержали российских агентов, которые взорвали авто возле здания СБУ
Работники СБУ. Фото иллюстративное: Служба безопасности Украины

СБУ задержала российских агентов. В феврале этого года они взорвали автомобиль неподалеку от одного из зданий Службы безопасности.

Новини.LIVE сообщают об этом со ссылкой на СБУ в понедельник, 16 февраля.

Реклама
Читайте также:

Задержание российских агентов

"Главное управление внутренней безопасности СБУ в течение суток задержала двух агентов рф, которые совершили теракт на одной из центральных улиц Киева 11 февраля этого года", — говорится в сообщении.

Мужчины сначала начинили взрывчаткой, а в конце концов взорвали припаркованный фургон. Для задания РФ завербовала 47-летнего военного ВСУ, который ушел в СЗЧ. После побега из гарнизона он "залег на дно" на западе Украины.

"Впоследствии, по указанию куратора, он привлек к сотрудничеству 29-летнего сообщника из Киева, которому представился украинским спецслужбистом и поручил сделать самодельное взрывное устройство с дистанционной активацией", — отметили в СБУ.

СБУ затримали російських агентів
Подозреваемый в теракте. Фото: СБУ

Кроме того, российские "заказчики" приобрели через подставных лиц подержанный фургон. Его переоборудовали якобы под реанимобиль для перевозки раненых украинских воинов.

"Для этого продавцы авто установили в салоне машины кислородные и газовые баллоны, а также обустроили внутри вебкамеру с удаленным доступом, которой потом воспользовались российские спецслужбисты", — добавляют в сообщении.

СБУ затримали російських агентів
Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Подозреваемых задержали. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). За такое преступление мужчинам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ровно задержали россиянина, который шпионил за ВСУ.

Также мы рассказывали о том, что в рядах Вооруженных сил Украины разоблачили российского агента.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

СБУ теракт Киев Россия задержание
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации