В Киеве задержали российских агентов, которые взорвали авто возле здания СБУ

СБУ задержала российских агентов. В феврале этого года они взорвали автомобиль неподалеку от одного из зданий Службы безопасности.

Новини.LIVE сообщают об этом со ссылкой на СБУ в понедельник, 16 февраля.

Задержание российских агентов

"Главное управление внутренней безопасности СБУ в течение суток задержала двух агентов рф, которые совершили теракт на одной из центральных улиц Киева 11 февраля этого года", — говорится в сообщении.

Мужчины сначала начинили взрывчаткой, а в конце концов взорвали припаркованный фургон. Для задания РФ завербовала 47-летнего военного ВСУ, который ушел в СЗЧ. После побега из гарнизона он "залег на дно" на западе Украины.

"Впоследствии, по указанию куратора, он привлек к сотрудничеству 29-летнего сообщника из Киева, которому представился украинским спецслужбистом и поручил сделать самодельное взрывное устройство с дистанционной активацией", — отметили в СБУ.

Подозреваемый в теракте. Фото: СБУ

Кроме того, российские "заказчики" приобрели через подставных лиц подержанный фургон. Его переоборудовали якобы под реанимобиль для перевозки раненых украинских воинов.

"Для этого продавцы авто установили в салоне машины кислородные и газовые баллоны, а также обустроили внутри вебкамеру с удаленным доступом, которой потом воспользовались российские спецслужбисты", — добавляют в сообщении.

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Подозреваемых задержали. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). За такое преступление мужчинам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

