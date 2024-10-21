Робота машиністом метро — у Києві жінки проходять навчання

Жінка навчається на машиністку метро. Фото: Вечірній Київ

Четверо жінок у Києві проходять навчання на машиністок електропоїздів для столичного метро. КП "Київський метрополітен" відзначає дефіцит кадрів у технічних професіях та відсутність гендерного розподілу при працевлаштуванні.

Про це у КП "Київський метрополітен" розповіли в коментарі UNN.

Читайте також:

Навчання жінок на машиністок метро

У відомстві розповіли, що сьогодні у групі з підготовки фахівців професії машиніст електропоїзда (метрополітену) навчається чотири жінки. У попередній групі також навчалася одна жінка і зараз вона вже проходить стажування.

"Наразі триває стажування для допуску до самостійної роботи. Термін стажування — від одного до трьох місяців", — пояснили у Київському метрополітені.

Там також наголосили, що в підприємстві відсутній гендерний розподіл і вони готові брати на роботу як жінок, так і чоловіків.

"Працевлаштування здійснюється відповідно до чинного законодавства, а також за умови наявності відповідного рівня кваліфікації, проходження медичного огляду та висновку "Придатний до роботи за професією", — додають у відомстві.

У підземці Києва також наголосили, що окрім машиністів потягів є значний дефіцит й інших вакансій, зокрема:

слюсарів,

слюсарів-електриків,

електромонтерів,

електромеханіків,

малярів,

фахівців з обслуговування ескалаторів,

машиністів тощо.

Як сказали у Київському метрополітені, у них вже працюють жінки на посаді слюсарів з ремонту рухомого складу, слюсарів-електриків з обслуговування та ремонту ескалаторів, слюсарів-електрики з ремонту електроустаткування, електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтерів з обслуговування підстанції, обхідників колії та штучних споруд, монтерів колії, диспетчерів і машиністів вантажних кранів.

Нагадаємо, в Україні зріс рівень зарплати у жінок за час повномасштабної війни. Це пов'язано з тим, що роботодавці наймають жінок на високі та відповідальні посади через високий рівень ризику мобілізації чоловіків.

Також ми писали, що в Україні запустили програму підготовки жінок-водійок автобусів. В рамках цього проєкту навчать 100 учасниць.