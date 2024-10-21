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Підкорюють чоловічі професії — у Києві жінки вчаться на машиністок метро

21 жовтня 2024 15:29
Карина Приходько - Редактор
Робота машиністом метро — у Києві жінки проходять навчання
Жінка навчається на машиністку метро. Фото: Вечірній Київ
Карина Приходько - Редактор

Четверо жінок у Києві проходять навчання на машиністок електропоїздів для столичного метро. КП "Київський метрополітен" відзначає дефіцит кадрів у технічних професіях та відсутність гендерного розподілу при працевлаштуванні.

Про це у КП "Київський метрополітен" розповіли в коментарі UNN

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У відомстві розповіли, що сьогодні у групі з підготовки фахівців професії машиніст електропоїзда (метрополітену) навчається чотири жінки. У попередній групі також навчалася одна жінка і зараз вона вже проходить стажування. 

"Наразі триває стажування для допуску до самостійної роботи. Термін стажування — від одного до трьох місяців", — пояснили у Київському метрополітені.

Там також наголосили, що в підприємстві відсутній гендерний розподіл і вони готові брати на роботу як жінок, так і чоловіків. 

"Працевлаштування здійснюється відповідно до чинного законодавства, а також за умови наявності відповідного рівня кваліфікації, проходження медичного огляду та висновку "Придатний до роботи за професією", — додають у відомстві.

У підземці Києва також наголосили, що окрім машиністів потягів є значний дефіцит й інших вакансій, зокрема: 

  • слюсарів,
  • слюсарів-електриків,
  • електромонтерів,
  • електромеханіків,
  • малярів,
  • фахівців з обслуговування ескалаторів,
  • машиністів тощо.

Як сказали у Київському метрополітені, у них вже працюють жінки на посаді слюсарів з ремонту рухомого складу, слюсарів-електриків з обслуговування та ремонту ескалаторів, слюсарів-електрики з ремонту електроустаткування, електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтерів з обслуговування підстанції, обхідників колії та штучних споруд, монтерів колії, диспетчерів і машиністів вантажних кранів.

Нагадаємо, в Україні зріс рівень зарплати у жінок за час повномасштабної війни. Це пов'язано з тим, що роботодавці наймають жінок на високі та відповідальні посади через високий рівень ризику мобілізації чоловіків.

Також ми писали, що в Україні запустили програму підготовки жінок-водійок автобусів. В рамках цього проєкту навчать 100 учасниць.

метро жінки Київ мобілізація війна в Україні робота

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