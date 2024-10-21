Работа машинистом метро — в Киеве женщины проходят обучение

Покоряют мужские профессии — в Киеве женщины учатся на машинистов метро
Четыре женщины в Киеве проходят обучение на машинистов электропоездов для столичного метро. КП "Киевский метрополитен" отмечает дефицит кадров по техническим профессиям и отсутствие гендерного распределения при трудоустройстве.
Об этом в КП "Киевский метрополитен" рассказали в комментарии UNN.
Обучение женщин на машинистов метро
В ведомстве рассказали, что сегодня в группе по подготовке специалистов профессии машинист электропоезда (метрополитена) учится четыре женщины. В предыдущей группе также училась одна женщина, и сейчас она уже проходит стажировку.
"Сейчас идет стажировка для допуска к самостоятельной работе. Срок стажировки — от одного до трех месяцев", — пояснили в Киевском метрополитене.
Там также подчеркнули, что в предприятии отсутствует гендерное распределение, и они готовы брать на работу как женщин, так и мужчин.
"Трудоустройство осуществляется в соответствии с действующим законодательством, а также при наличии соответствующего уровня квалификации, прохождения медицинского осмотра и вывода "Пригоден к работе по профессии", — добавляют в ведомстве.
В подземке Киева также отметили, что кроме машинистов поездов есть значительный дефицит и других вакансий, в частности:
- слесарей,
- слесарей-электриков,
- электромонтеров,
- электромехаников,
- маляров,
- специалистов по обслуживанию эскалаторов,
- машинистов и т.д.
Как сказали в Киевском метрополитене, у них уже работают женщины на должности слесарей по ремонту подвижного состава, слесарей-электриков по обслуживанию и ремонту эскалаторов, слесарей-электрики по ремонту электрооборудования, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтеров по обслуживанию подстанции, обходчиков пути и искусственных сооружений, монтеров колеи, диспетчеров и машинистов грузовых кранов.
Напомним, в Украине вырос уровень зарплаты у женщин за время полномасштабной войны. Это связано с тем, что работодатели нанимают женщин на высокие и ответственные должности из-за высокого уровня риска мобилизации мужчин.
Также мы писали, что в Украине запустили программу подготовки женщин-водителей автобусов. В рамках этого проекта научат 100 участниц.
Читайте Новини.LIVE!