Работа машинистом метро — в Киеве женщины проходят обучение

Женщина учится на машиниста метро. Фото: Вечерний Киев

Четыре женщины в Киеве проходят обучение на машинистов электропоездов для столичного метро. КП "Киевский метрополитен" отмечает дефицит кадров по техническим профессиям и отсутствие гендерного распределения при трудоустройстве.

Об этом в КП "Киевский метрополитен" рассказали в комментарии UNN.

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В ведомстве рассказали, что сегодня в группе по подготовке специалистов профессии машинист электропоезда (метрополитена) учится четыре женщины. В предыдущей группе также училась одна женщина, и сейчас она уже проходит стажировку.

"Сейчас идет стажировка для допуска к самостоятельной работе. Срок стажировки — от одного до трех месяцев", — пояснили в Киевском метрополитене.

Там также подчеркнули, что в предприятии отсутствует гендерное распределение, и они готовы брать на работу как женщин, так и мужчин.

"Трудоустройство осуществляется в соответствии с действующим законодательством, а также при наличии соответствующего уровня квалификации, прохождения медицинского осмотра и вывода "Пригоден к работе по профессии", — добавляют в ведомстве.

В подземке Киева также отметили, что кроме машинистов поездов есть значительный дефицит и других вакансий, в частности:

слесарей,

слесарей-электриков,

электромонтеров,

электромехаников,

маляров,

специалистов по обслуживанию эскалаторов,

машинистов и т.д.

Как сказали в Киевском метрополитене, у них уже работают женщины на должности слесарей по ремонту подвижного состава, слесарей-электриков по обслуживанию и ремонту эскалаторов, слесарей-электрики по ремонту электрооборудования, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтеров по обслуживанию подстанции, обходчиков пути и искусственных сооружений, монтеров колеи, диспетчеров и машинистов грузовых кранов.

Напомним, в Украине вырос уровень зарплаты у женщин за время полномасштабной войны. Это связано с тем, что работодатели нанимают женщин на высокие и ответственные должности из-за высокого уровня риска мобилизации мужчин.

Также мы писали, что в Украине запустили программу подготовки женщин-водителей автобусов. В рамках этого проекта научат 100 участниц.