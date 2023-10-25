Підлеглі Кличка закупили будматеріали для військового госпіталю з подвійною націнкою

Мер Києва Віталій Кличко біля госпіталя. Фото: Офіційний портал Києва

Ремонт Київського міського клінічного госпіталю ветеранів у Пущі-Водиці потрапив у скандал. Столична мерія цього року виділила на ремонти всіх медичних установ Києва 1,8 млрд грн. Майже половину цієї суми вирішили витратити на один корпус однієї лікарні.

Про це говориться у розслідуванні проекту "Наші гроші".

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Ремонт фасадів і вікон

Спочатку увагу занепокоєння викликало те, що для лікування воїнів просто ремонтують фасади та внутрішнє оздоблення лікарні, не змінюючи її наповнення більш сучасним та оновленим медичним устаткуванням.

"Тобто 1,1 млрд грн витратять виключно на покращення фасаду, вікон, підлог та іншого оздоблення. А тепер з’ясувалося, що й ціни будматеріалів є відверто завищеними. І це вже виводить проблему на інший рівень — з господарського на кримінальний", — говориться у матеріалах розслідування.

Військовий госпіталь у Пущі-Водиці. Фото: Офіційний портал Києва

Ремонт вікон у військовому госпіталі. Фото: Офіційний портал Києва

Як піднімали ціну ремонту

Госпіталь почали ремонтувати рік тому. Тоді корупційних схем виявлено не було. Перший тендер на ремонт 4-го поверху лікарні був проведений у грудні 2022 року, його ремонт оцінили у 45 млн грн. Ціни будматеріалів у ньому були плюс-мінус ринкові.

Проте чим довше продовжувалася війна, тим дивніше виглядав ремонтний процес госпіталю для поранених військових. Влітку 2023 року провели тендери ще на мільярд на ремонт ще семи поверхів (з 5-го по 11-й) та фасаду лікарні. При цьому вартість ремонту одного поверху становила вже 71-72 млн грн, а фасадні роботи оцінили у пів мільярда.

Приклади завищення цін

Кошторис на ремонт госпіталю в Пущі-Водиці. Фото: Скриншот

У кошторисі не вказані подробиці щодо виробника чи якихось якостей алюмінієвих композитних панелей, які будуть використані для облицювання фасаду. Відомо лише, що їх оплатять з розрахунку 5 674 гривні за квадратний метр із ПДВ (на скрінах із кошторисів видно ціни без ПДВ, які потім додають до розрахунків, вартість доставки у всіх випадках вказана окремо).

Клічко оглядає приміщення госпіталю. Фото: Офіційний портал Києва

Експерти-кошторисники не побачили маржі?

Кошториси таких ремонтів мають проходити експертизу у спеціальних експертних організаціях. Умовно кажучи, головлікар не повинен забивати собі голову, почім дюбеля і церезіт у магазинах. Тому він має довіритись професіоналам.

У цьому випадку експертизу виконувала фірма ТОВ "Рембудконсалтінг". Відповідальними експертами були Тетяна Алампієва та Роман Шмиг. Як так сталося, що вони не побачили таких розбіжностей, ще треба з'ясувати.

Нагадуємо, що Дніпровська міська рада вирішила провести поточний ремонт у будівлі лікарні швидкої медичної допомоги. Тендер із пропозицією 19,74 млн грн виграла фірма "Крафт Стейт".