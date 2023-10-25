Подчиненные Кличко закупили стройматериалы для военного госпиталя с двойной наценкой

Мэр Киева Виталий Кличко возле госпиталя. Фото: Официальный портал Киева

Ремонт Киевского городского клинического госпиталя ветеранов в Пуще-Водице разразился скандалом. Столичная мэрия в этом году выделила на ремонт всех медицинских учреждений Киева 1,8 млрд грн. Около половины этой суммы решили потратить на один корпус одной больницы.

Об этом говорится в расследовании проекта "Наші гроші".

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Ремонт фасадов и окон

Сначала беспокойство вызвало то, что для лечения воинов просто ремонтируют фасады и внутреннюю отделку больницы, не меняя ее наполнение на более современное и обновленное медицинское оборудование.

"То есть 1,1 млрд грн потратят исключительно на улучшение фасада, окон, полов и другой отделки. А теперь выяснилось, что и цены стройматериалов откровенно завышены. И это уже выводит проблему на другой уровень — с хозяйственного на криминальный", — говорится в материалах расследования.

Военный госпиталь в Пуще-Водице. Фото: Официальный портал Киева

Ремонт окон в военном госпитале. Фото: Официальный портал Киева

Как поднимали цену ремонта

Госпиталь начали ремонтировать год назад. Тогда коррупционные схемы обнаружены не были. Первый тендер на ремонт 4-го этажа больницы был проведен в декабре 2022 года, его ремонт оценили в 45 млн грн. Цены стройматериалов в нем были плюс-минус рыночные.

Однако чем дольше продолжалась война, тем удивительнее выглядел ремонтный процесс госпиталя для раненых военных. Летом 2023 года провели тендеры еще на миллиард на ремонт еще семи этажей (с 5-го по 11-й) и фасада больницы. При этом стоимость ремонта одного этажа составила уже 71-72 млн грн, а фасадные работы оценили в полмиллиарда.

Примеры завышения цен

Смета на ремонт госпиталя в Пуще-Водице. Фото: Скриншот

В смете не указаны подробности относительно производителя или каких-либо качеств алюминиевых композитных панелей, которые будут использованы для облицовки фасада. Известно лишь, что их оплатят из расчета 5 674 гривны за квадратный метр по НДС (на скринах со смет видны цены без НДС, которые затем прибавляют к расчетам, стоимость доставки во всех случаях указана отдельно).

Кличко осматривает помещение госпиталя. Фото: Официальный портал Киева

Эксперты-сметчики не увидели маржи?

Сметы таких ремонтов должны проходить экспертизу в специальных экспертных организациях. Условно говоря, главврач не должен забивать себе голову, по чем дюбеля и церезит в магазинах. Поэтому он должен довериться профессионалам.

В этом случае экспертизу выполняла фирма ООО "Ремстройконсалтинг". Ответственными экспертами были Татьяна Алампиева и Роман Шмыг. Как так случилось, что они не увидели таких разногласий, еще предстоит выяснить.

Напомним, что Днепровский городской совет решил провести текущий ремонт в здании больницы скорой медицинской помощи. Тендер с предложением 19,74 млн грн выиграла фирма "Крафт Стейт".