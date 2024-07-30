У Києві затримали підпалювачів автомобілів військових

Затримані. Фото: СБУ

У Києві затримали осіб, які за завданням РФ підпалювали автомобілі військових та волонтерів. Їм загрожує до 8 років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у вівторок, 30 липня.

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Підпалювали авто військових

Для знищення транспортних засобів українських військових росіяни залучили 25-річного мешканця Черкащини та його 20-річну співмешканку, які шукали швидкий спосіб заробітку. На початку липня цього року їхнє резюме привернуло увагу представника Росії, який запропонував їм гроші за знищення автомобілів ЗСУ.

Для виконання завдання фігуранти прибули до одного із селищ на околицях Києва, де шукали місця паркування військових машин. Після того як вони знайшли три потенційні цілі, вони сфотографували їх і надіслали зображення на затвердження своєму куратору. Отримавши команду, пара відвідала зазначені локації у визначений час і протягом однієї ночі спробувала знищити три автомобілі.

Йдеться про службовий мінівен Збройних сил України, а також мікроавтобус і позашляховик, які були доставлені в Україну волонтерами для передачі Силам оборони. Злочинці, перебуваючи на місці події, фільмували підпал транспорту для подальшого звіту своєму куратору.

Працівники Служби безпеки та Національної поліції затримали правопорушників протягом кількох годин "по гарячих слідах". У затриманих знайшли запалювальну суміш і мобільні телефони, через які вони отримували інструкції від агресора. Розслідування показало, що комунікація між куратором і злочинцями здійснювалася через анонімний чат популярного месенджера.

Затриманих звинувачують у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, вчиненому за попередньою змовою групи осіб. Визначається, який запобіжний захід буде обрано для підозрюваних. Їм загрожує до 8 років ув'язнення.

Раніше Служба безпеки затримала шістьох проросійських інтернет-агітаторів, які виправдовували війну Росії проти України та воєнні злочини окупантів. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Також ми писали, що суд відправив за ґрати 64-річного мешканця Харківської області, який наводив ворожі ракети на регіон та "зливав" дані про тренувальний центр ЗСУ.