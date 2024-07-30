В Киеве задержали поджигателей военных автомобилей

Задержанные. Фото: СБУ

В Киеве задержаны лица, которые по заданию РФ поджигали автомобили военных и волонтеров. Им грозит до 8 лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины во вторник, 30 июля.

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Поджигали авто военных

Для уничтожения транспортных средств украинских военных россияне привлекли 25-летнего жителя Черкасской области и его 20-летнюю сожительницу, которые искали быстрый способ заработка. В начале июля этого года их резюме привлекло внимание представителя России, предложившего им деньги за уничтожение автомобилей ВСУ.

Для выполнения задания фигуранты прибыли в один из поселков в окрестностях Киева, где искали места парковки военных машин. После того как они нашли три потенциальных цели, они сфотографировали их и отправили изображение на утверждение своему куратору. Получив команду, пара посетила указанные локации в определенное время и в течение одной ночи попыталась уничтожить три автомобиля.

Речь идет о служебном минивене Вооруженных Сил Украины, а также микроавтобусе и внедорожнике, которые были доставлены в Украину волонтерами для передачи Силам обороны. Преступники, находясь на месте происшествия, снимали поджог транспорта для последующего отчета своему куратору.

Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции задержали правонарушителей в течение нескольких часов "по горячим следам". У задержанных нашли зажигательную смесь и мобильные телефоны, по которым они получали инструкции от агрессора. Расследование показало, что коммуникация между куратором и преступниками осуществлялась через анонимный чат популярного мессенджера.

Задержанные обвиняются в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, совершенном по предварительному сговору группы лиц. Определяется, какая мера пресечения будет выбрана для подозреваемых. Им грозит до 8 лет заключения.

Ранее Служба безопасности задержала шестерых пророссийских интернет-агитаторов, оправдывавших войну России против Украины и военные преступления оккупантов. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Также мы писали, что суд отправил за решетку 64-летнего жителя Харьковской области, который приводил вражеские ракеты на регион и "сливал" данные о тренировочном центре ВСУ.