У Києві судили чоловіка, який підпалив чужий автомобіль

Автівка, яку підпалив чоловік. Фото: Нацполіція

У Києві судили чоловіка, який на тлі конфлікту підпалив чужий автомобіль. Тепер він повинен відшкодувати завдані збитки потерпілому.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У лютому 2025 року чоловік вночі підійшов до припаркованої автівки Skoda, розбив скло та поклав усередину папір і підпалив. Після цього він втік з місця злочину.

У суді він пояснив, що працював на власника цього авто та мав із ним конфлікт раніше — той нібито залишив собі його особисті речі та не повертав. Водночас підпалити авто чоловік вирішив спонтанно через злість.

Рішення суду

Під час засідання обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся. Суд призначив йому покарання у вигляді відшкодування завданих збитків потерпілому у розмірі 222 тисячі гривень.

Нагадаємо, у Харкові судили пацієнта психіатричної лікарні, який побив санітара.

А у Львові чоловік під час конфлікту напав на співмешканку й побив її — йому призначили вісім років позбавлення волі.