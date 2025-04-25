В Киеве судили мужчину, который поджег чужой автомобиль

Поджег авто бывшего начальника — что решил суд
В Киеве судили мужчину, который на фоне конфликта поджег чужой автомобиль. Теперь он должен возместить нанесенный ущерб потерпевшему.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В феврале 2025 года мужчина ночью подошел к припаркованной машине Skoda, разбил стекло и положил внутрь бумагу и поджег. После этого он скрылся с места преступления.
В суде он объяснил, что работал на владельца этого авто и имел с ним конфликт раньше — тот якобы оставил себе его личные вещи и не возвращал. В то же время поджечь авто мужчина решил спонтанно из-за злости.
Решение суда
Во время заседания обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде возмещения причиненного ущерба потерпевшему в размере 222 тысячи гривен.
Напомним, в Харькове судили пациента психиатрической больницы, который избил санитара.
А во Львове мужчина во время конфликта напал на сожительницу и избил ее — ему назначили восемь лет лишения свободы.
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