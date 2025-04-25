В Киеве судили мужчину, который поджег чужой автомобиль

Машина, которую поджег мужчина. Фото: Нацполиция

В Киеве судили мужчину, который на фоне конфликта поджег чужой автомобиль. Теперь он должен возместить нанесенный ущерб потерпевшему.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В феврале 2025 года мужчина ночью подошел к припаркованной машине Skoda, разбил стекло и положил внутрь бумагу и поджег. После этого он скрылся с места преступления.

В суде он объяснил, что работал на владельца этого авто и имел с ним конфликт раньше — тот якобы оставил себе его личные вещи и не возвращал. В то же время поджечь авто мужчина решил спонтанно из-за злости.

Решение суда

Во время заседания обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде возмещения причиненного ущерба потерпевшему в размере 222 тысячи гривен.

Напомним, в Харькове судили пациента психиатрической больницы, который избил санитара.

А во Львове мужчина во время конфликта напал на сожительницу и избил ее — ему назначили восемь лет лишения свободы.