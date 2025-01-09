Підприємці у Києві розікрали гроші під час ремонту будівель Київміськсвітло

Підприємці розікрали 1,4 млн грн під час ремонту у Києві — деталі
Під час ремонту будівель КП "Київміськсвітло" троє представників підприємства-підрядника незаконно заволоділи понад 1,1 млн гривень. Йдеться про приміщення по вулиці Машинобудівній у Солом’янському районі міста Києва.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у четвер, 9 січня.
Що відомо про корупційні схеми
Правоохоронці розповіли, що КП "Київміськсвітло" та підрядна організація, яка стала переможцем тендеру, у 2021 році уклали договори на проведення капітального ремонту будівель комунального підприємства. Йдеться про приміщення по вулиці Машинобудівній у Солом’янському районі міста Києва.
Згідно з усіма документами, виконавцю перерахували гроші із бюджету Києва. Однак судово-товарознавчна та судово-економічна експертизи встановили невідповідність вартості матеріалів та виконаних робіт на суму близько 1,4 млн гривень.
Таким чином прокуратура скеровувала до суду обвинувальний акт відносно засновника, директора та бухгалтера компанії.
"Матеріали кримінального провадження відносно підозрюваного заступника директора КП "Київміськсвітло" виділено в окреме провадження у зв’язку із його мобілізацією до Збройних сил України. Розслідування у виділеному кримінальному провадженні зупинено", — додали у прокуратурі.
Нагадаємо, у Львові адвокатка вимагала хабар за виїзд з України. Її звинувачують у незаконному переправленні військовозобов'язаного через кордон та отриманні неправомірної вигоди.
Також ми писали, що експрокурору та його співучаснику у дачі хабаря оголосили вирок. Вони обоє вирушать до в'язниці.
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