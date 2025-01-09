Підприємці у Києві розікрали гроші під час ремонту будівель Київміськсвітло

Затримання підозрюваної. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Під час ремонту будівель КП "Київміськсвітло" троє представників підприємства-підрядника незаконно заволоділи понад 1,1 млн гривень. Йдеться про приміщення по вулиці Машинобудівній у Солом’янському районі міста Києва.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у четвер, 9 січня.

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Правоохоронці розповіли, що КП "Київміськсвітло" та підрядна організація, яка стала переможцем тендеру, у 2021 році уклали договори на проведення капітального ремонту будівель комунального підприємства. Йдеться про приміщення по вулиці Машинобудівній у Солом’янському районі міста Києва.

Згідно з усіма документами, виконавцю перерахували гроші із бюджету Києва. Однак судово-товарознавчна та судово-економічна експертизи встановили невідповідність вартості матеріалів та виконаних робіт на суму близько 1,4 млн гривень.

Затримання підозрюваного. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Затримання підозрюваного. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Таким чином прокуратура скеровувала до суду обвинувальний акт відносно засновника, директора та бухгалтера компанії.

"Матеріали кримінального провадження відносно підозрюваного заступника директора КП "Київміськсвітло" виділено в окреме провадження у зв’язку із його мобілізацією до Збройних сил України. Розслідування у виділеному кримінальному провадженні зупинено", — додали у прокуратурі.

Скриншот допису Київської міської прокуратури

Нагадаємо, у Львові адвокатка вимагала хабар за виїзд з України. Її звинувачують у незаконному переправленні військовозобов'язаного через кордон та отриманні неправомірної вигоди.

Також ми писали, що експрокурору та його співучаснику у дачі хабаря оголосили вирок. Вони обоє вирушать до в'язниці.