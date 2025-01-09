Предприниматели в Киеве разворовали деньги во время ремонта зданий Киевгорсвет

Задержание подозреваемой. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Во время ремонта зданий КП "Киевгорсвет" трое представителей предприятия-подрядчика незаконно завладели более 1,1 млн гривен. Речь идет о помещении по улице Машиностроительной в Соломенском районе города Киева.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в четверг, 9 января.

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Правоохранители рассказали, что КП "Киевгорсвет" и подрядная организация, которая стала победителем тендера, в 2021 году заключили договоры на проведение капитального ремонта зданий коммунального предприятия. Речь идет о помещении по улице Машиностроительной в Соломенском районе города Киева.

Согласно всем документам исполнителю перечислили деньги из бюджета Киева. Однако, судебно-товароведческая и судебно-экономическая экспертизы установили несоответствие стоимости материалов и выполненных работ на сумму около 1,4 млн гривен.

Задержание подозреваемого. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Задержание подозреваемого. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Таким образом прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении учредителя, директора и бухгалтера компании.

"Материалы уголовного производства в отношении подозреваемого заместителя директора КП "Киевгорсвет" выделены в отдельное производство в связи с его мобилизацией в Вооруженные силы Украины. Расследование в выделенном уголовном производстве остановлено", — добавили в прокуратуре.

Скриншот сообщения Киевской городской прокуратуры

Напомним, во Львове адвокат требовала взятку за выезд из Украины. Ее обвиняют в незаконной переправке военнообязанного через границу и получении неправомерной выгоды.

Также мы писали, что экспрокурору и его соучастнику за взятку объявили приговор. Они оба отправятся в тюрьму.