Скандал із МСЕК — у Києві посадовиця підробляла інвалідність для ухилянтів

Перевірка робочого місця голови МСЕК. Фото: Нацполіція

Голова міжрайонної медико-соціальної експертної комісії у Києві підозрюється у підробці документів, які дозволили двом чоловікам ухилитися від мобілізації. Зловмисниці загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у п'ятницю, 22 листопада.

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За даними правоохоронців, у службові обов'язки голови міжрайонної МСЕК, якою виявилася місцева мешканка, входило визначення групи інвалідності осіб, які проходили медичний огляд.

Правоохоронець біля кабінету МСЕК. Фото: Нацполіція

Жінка вирішила скористатися своєю посадою і, перебуваючи у складі комісії МСЕК, затвердила та підписала двом військовозобов'язаним третю групу інвалідності. Це своєю чергою дозволяло чоловікам безперешкодно перетинати кордон та ухилитись від мобілізації.

Зазначається, що один із чоловіків вже встиг виїхати з України, маючи фейкову інвалідність. Наразі комісією центральної МСЕК фейкові діагнози скасовано.

Слідчі повідомили жінці про підозру за кількома статтями. Фігурантці загрожує до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала у першому читанні за законопроєкт про ліквідацію роботи медико-соціальної експертної комісії.

Комунальну установу "Одеський обласний центр медико-санітарної експертизи" можуть ліквідувати вже до кінця цього року.

Раніше ми писали про те, що апеляційна палата ВАКС залишила під вартою головну лікарку Хмельницької МСЕК. Розмір альтернативної застави становить 300 млн гривень.