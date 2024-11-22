Скандал с МСЭК — в Киеве чиновник подделывала инвалидность для уклонистов

Подделывала документы уклонистам — в Киеве задержали главу МСЭК
Глава межрайонной медико-социальной экспертной комиссии в Киеве подозревается в подделке документов, которые позволили двум мужчинам уклониться от мобилизации. Злоумышленнице грозит до семи лет лишения свободы.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 22 ноября.
Глава межрайонной МСЭК помогала уклонистам
По данным правоохранителей, в служебные обязанности председателя межрайонной МСЭК, которой оказалась местная жительница, входило определение группы инвалидности лиц, проходивших медицинский осмотр.
Женщина решила воспользоваться своей должностью и, находясь в составе комиссии МСЭК, утвердила и подписала двум военнообязанным третью группу инвалидности. Это в свою очередь позволяло мужчинам беспрепятственно пересекать границу и уклониться от мобилизации.
Отмечается, что один из мужчин уже успел выехать из Украины, имея фейковую инвалидность. Сейчас комиссией центральной МСЭК фейковые диагнозы отменены.
Следователи сообщили женщине о подозрении по нескольким статьям. Фигурантке грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект о ликвидации работы медико-социальной экспертной комиссии.
Коммунальное учреждение "Одесский областной центр медико-санитарной экспертизы" может быть ликвидировано уже до конца этого года.
Ранее мы писали о том, что апелляционная палата ВАКС оставила под стражей главного врача Хмельницкой МСЭК. Размер альтернативного залога составляет 300 млн гривен.
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