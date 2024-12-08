У Києві судили організатора схеми для ухилянтів — рішення суду

Підробляв документи для виїзду чоловіків — рішення суду
У Києві судили чоловіка, який організував схему для чоловіків призовного віку. Він підробляв документи про дозвіл на виїзд для військовозобов'язаних.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Наприкінці 2023 року чоловік, будучи офіційно не працевлаштованим вступив у змову з іншим громадянином. Вони домовилися організовувати незаконний перетин кордону для чоловіків призовного. Для цього зловмисники підроблювали документи, які надають право військовозобов`язаним на виїзд за кордон.
Йдеться про довідки про інвалідність та наявність тяжких захворювань у близьких родичів, які нібито знаходяться поза межами України й потребують догляду. Надалі документи відправляли "замовникам", яких мали переправляти за кордон.
Рішення суду
Суд визнав винним організатора схеми для ухилянтів та призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але звільнив його від тюремного ув'язнення.
Водночас йому встановили випробовувальний термін на три роки.
Нагадаємо, у Рівненській області хірург видав військовозобов'язаному довідку з неправдивим діагнозом, його судили.
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