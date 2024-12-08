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Подделывал документы для выезда мужчин — решение суда

8 декабря 2024 10:37
Виктория Козырь - редактор
В Киеве судили организатора схемы для уклонян — решение суда
Дарницкий районный суд Киева. Фото: сайт суда
Виктория Козырь - редактор

В Киеве судили мужчину, который организовал схему для мужчин призывного возраста. Он подделывал документы о разрешении на выезд для военнообязанных.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В конце 2023 года мужчина, будучи официально не трудоустроенным, вступил в сговор с другим гражданином. Они договорились организовывать незаконное пересечение границы для мужчин призывного. Для этого злоумышленники подделывали документы, которые предоставляют право военнообязанным на выезд за границу.

Речь идет о справках об инвалидности и наличии тяжелых заболеваний у близких родственников, которые якобы находятся за пределами Украины и нуждаются в уходе. В дальнейшем документы отправляли заказчикам, которых должны были переправлять за границу.

Решение суда

Суд признал виновным организатора схемы для уклоняющихся и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, но освободил его от тюремного заключения.

В то же время, ему установили испытательный срок на три года.

Напомним, в Ровенской области хирург выдал военнообязанному справку с ложным диагнозом, его судили.

Также в Украине судили мужчину, который не явился в ТЦК после получения повестки, объяснив это религиозными убеждениями.

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