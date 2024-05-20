Небезпека Поштової площі - чи є загроза для станції метро

Сміття на Поштовій площі. Фото: Новини.LIVE

Поштова площа у Києві з 2017 року є скандальним об'єктом, адже через забудову і плани на торговельний центр під загрозою опинилася археологічна пам'ятка. Наразі є побоювання, що через зсув Володимирської гірки та ґрунтові води сама площа може провалитися, що небезпечно для пішоходів, автомобілістів та пасажирів метрополітену.

Аби оцінити стан підземелля і запобігти катастрофі, Тимчасова слідча комісія ВР по Києву, депутати Київради та активісти спустилися в підземелля, аби окреслити проблему і побудувати плани щодо експертизи та висновків. На місці побувала кореспондентка Новини.LIVE.

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Стан Поштової площі

Виїзне засідання ТСК по Києву відбулося зранку 20 травня. Навпроти фунікулеру є закритий вхід до підземелля, куди пустили і депутатів, і активістів, і журналістів. Стан історичної пам'ятки шокував — жодної охорони об'єкта, недоглянута територія, купи сміття і протікання води.

Підземелля на Поштовій площі. Фото: Новини.LIVE

Вхід до музею на Поштовій площі. Фото: Новини.LIVE

Сміття на території археологічної пам'ятки. Фото: Новини.LIVE

Затоплення на Поштовій площі. Фото: Новини.LIVE

"Значить, подивилися, ситуація не дуже гарна. Але що є важливим — на сьогодні замовник запевнив, що замовляють дослідження стану будівельних конструкцій, чи не несуть вони загрози перебування на площі людей, дослідження стану ґрунтів, чи є замокання. Це необхідно для того, щоб усунути небезпеку того, що Володимирська гірка зсувається і площа поїде", — сказала народна депутатка Анна Бондар.

Своєю чергою представники Київського метрополітену зазначили, що наразі така ситуація в підземеллі ніяк не впливає на стан станції метро "Поштова площа" і не несе загрози.

Стан археологічної пам'ятки на Поштовій площі. Фото: Новини.LIVE

Поштова площа. Фото: Новини.LIVE

Однак депутати ТСК не довіряють лише заявам, тому хочуть побачити результати експертизи. Слідкувати за ситуацією на Поштовій площі пообіцяли щонайменше раз на місяць, проводячи перевірки.

"Те, що зараз замовляють дослідження, хай замовляють. Сподіваюся, воно буде якісним. Якщо місцевій владі потрібна підтримка державної влади, щоб вирішити це питання — ми її готові надати. Якщо це спроба відтягнути час і погратися, то ми скоро це побачимо. Але ми віримо в конструктив. Головні критерії експертизи — вплив на метро, площу і шляхопровід. Питання ґрунтів та вод з погляду їх стійкості. Це ті фактори, які можуть дестабілізувати або, навпаки, стабілізувати всю територію", — підсумував голова ТСК, нардеп Віталій Безгін.

Музейна територія на Поштовій площі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Держаудитслужба звинувачує Київську міську державну адміністрацію у неналежній реакції на попередження служби про транспортні проблеми на станції метро "Поштова площа".

У пресслужбі КМДА повідомили, що на Поштовій площі провели позапланові перевірки, в результаті яких додаткових проблем не виявили.