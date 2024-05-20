Опасность Почтовой площади – есть ли угроза для станции метро

Мусор на Почтовой площади. Фото: Новини.LIVE

Почтовая площадь в Киеве с 2017 года является скандальным объектом, ведь из-за застройки и планов на торговый центр под угрозой оказался археологический памятник. Сейчас есть опасения, что из-за оползня Владимирской горки и грунтовых вод сама площадь может провалиться, что опасно для пешеходов, автомобилистов и пассажиров метрополитена.

Для оценки состояния подземелья и предотвращения катастрофы Временная следственная комиссия ВР по Киеву, депутаты Киевсовета и активисты спустились в подземелье, чтобы определить проблему и построить планы по экспертизе и выводам. На месте побывала корреспондент Новини.LIVE.

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Состояние Почтовой площади

Выездное заседание ВСК по Киеву прошло утром 20 мая. Напротив фуникулера закрытый вход в подземелье, куда пустили и депутатов, и активистов, и журналистов. Состояние исторического памятника шокировало — никакой охраны объекта, неухоженная территория, груды мусора и протечки воды.

Подземелье на Почтовой площади. Фото: Новини.LIVE

Вход в музей на Почтовой площади. Фото: Новини.LIVE

Мусор на территории археологического памятника. Фото: Новини.LIVE

Затопление на Почтовой площади. Фото: Новини.LIVE

"Значит, посмотрели, ситуация не очень хорошая. Но что важно — сегодня заказчик заверил, что заказывают исследования состояния строительных конструкций, не несут ли они угрозы пребывания на площади людей, исследования состояния грунтов, есть ли намокания. Это необходимо для того, чтобы устранить опасность того, что Владимирская горка сдвигается и площадь поедет", — сказала народный депутат Анна Бондарь.

В свою очередь представители Киевского метрополитена отметили, что в настоящее время такая ситуация в подземелье никак не влияет на состояние станции метро "Почтовая площадь" и не несет угрозы.

Состояние археологического памятника на Почтовой площади. Фото: Новини.LIVE

Почтовая площадь. Фото: Новини.LIVE

Однако депутаты ВСК не доверяют только заявлениям, поэтому хотят увидеть результаты экспертизы. Следить за ситуацией на Почтовой площади пообещали по меньшей мере раз в месяц, проводя проверки.

"То, что сейчас заказывают исследования, пусть заказывают. Надеюсь, оно будет качественным. Если местным властям нужна поддержка государственной власти, чтобы решить этот вопрос, — мы ее готовы предоставить. Если это попытка оттянуть время и поиграть, то мы скоро это увидим. Но мы верим в конструктив. Главные критерии экспертизы — влияние на метро, площадь и путепровод. Вопросы грунтов и вод с точки зрения их устойчивости. Это те факторы, которые могут дестабилизировать или, наоборот, стабилизировать всю территорию", — подытожил глава ВСК, нардеп Виталий Безгин.

Музейная территория на Почтовой площади. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Госаудитслужба обвиняет Киевскую городскую государственную администрацию в ненадлежащей реакции на предупреждение службы о транспортных проблемах на станции метро "Почтовая площадь".

В пресс-службе КГГА сообщили, что на Почтовой площади провели внеплановые проверки, в результате которых дополнительных проблем не выявили.