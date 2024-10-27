Прогноз погоди в Києві на завтра, 28 жовтня

Осінь у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Києві завтра, 28 жовтня, очікується без опадів. Температура повітря підвищиться до +17 °C.

Про це повідомляють синоптик Наталка Діденко та сайт Sinoptik.

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Прогноз погоди в Києві на 28 жовтня

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що прогнозується мінлива хмарність та південний вітер.

"У Києві день у понеділок, схоже, буде найтеплішим з перспективи аж до квітня як мінімум. Бо завтра у столиці передбачається до +17 градусів!" — зазначила вона.

Прогноз погоди в Києві на 28 жовтня. Фото: sinoptik

Протягом понеділка температура повітря коливатиметься від +8 °C зранку до +16-17 °C вдень.

Атмосферний тиск — на рівні 751 мм рт. ст, а вологість повітря коливатиметься від 69% до 87%. Південний вітер буде зі швидкістю 0,5-2,2 м/с. Ймовірність опадів залишиться мінімальною, не перевищуючи 5%.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні 28 жовтня прогнозується переважно суха погода з мінливою хмарністю. Однак місцями можливий сильний туман.

Також завтра у Львівській області буде мінлива хмарність. Синоптики зазначають, що опадів не передбачається.