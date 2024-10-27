Прогноз погоди в Києві на завтра, 28 жовтня

Підвищення температури повітря — прогноз погоди в Києві на завтра
Погода у Києві завтра, 28 жовтня, очікується без опадів. Температура повітря підвищиться до +17 °C.
Про це повідомляють синоптик Наталка Діденко та сайт Sinoptik.
Прогноз погоди в Києві на 28 жовтня
Синоптик Наталка Діденко зазначила, що прогнозується мінлива хмарність та південний вітер.
"У Києві день у понеділок, схоже, буде найтеплішим з перспективи аж до квітня як мінімум. Бо завтра у столиці передбачається до +17 градусів!" — зазначила вона.
Протягом понеділка температура повітря коливатиметься від +8 °C зранку до +16-17 °C вдень.
Атмосферний тиск — на рівні 751 мм рт. ст, а вологість повітря коливатиметься від 69% до 87%. Південний вітер буде зі швидкістю 0,5-2,2 м/с. Ймовірність опадів залишиться мінімальною, не перевищуючи 5%.
Нагадаємо, в Україні 28 жовтня прогнозується переважно суха погода з мінливою хмарністю. Однак місцями можливий сильний туман.
Також завтра у Львівській області буде мінлива хмарність. Синоптики зазначають, що опадів не передбачається.
Читайте Новини.LIVE!