Прогноз погоды в Киеве на завтра, 28 октября

Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Киеве завтра, 28 октября, ожидается без осадков. Температура воздуха повысится до +17 °C.

Об этом сообщают синоптик Наталья Диденко и сайт Sinoptik.

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Прогноз погоды в Киеве на 28 октября

Синоптик Наталья Диденко отметила, что прогнозируется переменная облачность и южный ветер.

"В Киеве день в понедельник, похоже, будет самым теплым из перспективы вплоть до апреля как минимум. Потому что завтра в столице предполагается до +17 градусов!" — отметила она.

Прогноз погоды в Киеве на 28 октября. Фото: sinoptik

В понедельник температура воздуха будет колебаться от +8 °C утром и до +16-17 °C днем.

Атмосферное давление — на уровне 751 мм рт. ст, а влажность воздуха будет колебаться от 69% до 87%. Южный ветер будет со скоростью 0,5-2,2 м/с. Вероятность осадков останется минимальной, не превышая 5%.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Украине 27 октября прогнозируется преимущественно сухая погода с переменной облачностью. Однако местами возможен сильный туман.

Также завтра во Львовской области переменная облачность. Синоптики отмечают, что осадков не ожидается.