Прогноз погоды в Киеве на завтра, 28 октября

Повышение температуры воздуха — прогноз погоды в Киеве на завтра
Погода в Киеве завтра, 28 октября, ожидается без осадков. Температура воздуха повысится до +17 °C.
Об этом сообщают синоптик Наталья Диденко и сайт Sinoptik.
Прогноз погоды в Киеве на 28 октября
Синоптик Наталья Диденко отметила, что прогнозируется переменная облачность и южный ветер.
"В Киеве день в понедельник, похоже, будет самым теплым из перспективы вплоть до апреля как минимум. Потому что завтра в столице предполагается до +17 градусов!" — отметила она.
В понедельник температура воздуха будет колебаться от +8 °C утром и до +16-17 °C днем.
Атмосферное давление — на уровне 751 мм рт. ст, а влажность воздуха будет колебаться от 69% до 87%. Южный ветер будет со скоростью 0,5-2,2 м/с. Вероятность осадков останется минимальной, не превышая 5%.
Напомним, в Украине 27 октября прогнозируется преимущественно сухая погода с переменной облачностью. Однако местами возможен сильный туман.
Также завтра во Львовской области переменная облачность. Синоптики отмечают, что осадков не ожидается.
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