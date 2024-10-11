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Пішов у СЗЧ — у Києві обирають запобіжний захід активісту Гнезділову

11 жовтня 2024 12:54
Карина Приходько - Редактор
Сергій Гнезділов СЗЧ — військовому обирають запобіжний захід
Військовий Сергій Гнезділов, який пішов у СЗЧ. Фото: Facebook
Карина Приходько - Редактор

У Києві Печерський суд обирає запобіжний захід військовому 56-ї бригади Сергію Гнезділову, який публічно заявив про самовільне залишення армії. Він бунтує через відсутність конкретного терміну проходження військової служби.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Запобіжний захід для Гнезділова 

Зазначається, що сьогодні суд обере запобіжний захід Гнезділову, який публічно пішов у СЗЧ.

Перед засіданням активіст заявив, що голодуватиме, якщо не розроблять законодавство про демобілізацію. Водночас він додав, що буде готовий повернутися на службу після ухвалення відповідного документа.

На відео із зали суду видно, що на засідання прийшла підтримка Гнезділова. Люди, які його підтримують, принесли плакати з написами:

  • "Терміни служби — це право на життя наших героїв";
  • "Він пішов у СЗЧ, бо влада не чує запит військових та їхніх родин. Чіткий термін". 
запобіжний захід для Гнезділова
Підтримка Гнезділова у залі суду. Фото: Радіо Свобода

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці вересня військовий з Одеської області Сергій Гнезділов написав у Facebook, що самовільно залишив частину. Таким чином він хоче привернути увагу до потреби встановити чіткі терміни служби для мобілізованих. Командування бригади побачило в цьому ознаки злочину.

Вже 9 жовтня військового затримали. Правоохоронці встановили місцеперебування Сергія Гнезділова і провели там обшук.

А 10 жовтня бійцю 56-ї бригади оголосили про підозру у дезертирстві. Військовому загрожує покарання у вигляді ув'язнення терміном до 12 років. 

Київ суд військові війна в Україні СЗЧ

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