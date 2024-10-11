Сергей Гнездилов СОЧ — военному выбирают меру пресечения

Военный Сергей Гнездилов, который пошел в СОЧ. Фото: Facebook

В Киеве Печерский суд избирает меру пресечения военному 56-й бригады Сергею Гнездилову, который публично заявил о самовольном уходе из армии. Он бунтует из-за отсутствия конкретного срока прохождения военной службы.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Отмечается, что сегодня суд изберет меру пресечения Гнездилову, который публично пошел в СЗЧ.

Перед заседанием активист заявил, что будет голодать, если не разработают законодательство о демобилизации. В то же время он добавил, что готов вернуться на службу после принятия соответствующего документа.

На видео из зала суда видно, что на заседание пришла поддержка Гнездилова. Поддерживающие его люди принесли плакаты с надписями:

"Сроки службы — это право на жизнь наших героев";

"Он пошел в СОЧ, потому что власти не слышат запроса военных и их семей. Четкий срок".

Поддержка Гнездилова в зале суда. Фото: Радио Свобода

Что предшествовало

Напомним, в конце сентября военный из Одесской области Сергей Гнездилов написал в Facebook, что самовольно покинул часть. Таким образом он хочет привлечь внимание к необходимости установить четкие сроки службы для мобилизованных. Командование бригады увидело в этом признаки преступления.

Уже 9 октября военный был задержан. Правоохранители установили местонахождение Сергея Гнездилова и провели там обыск.

А 10 октября бойцу 56-й бригады объявили о подозрении в дезертирстве. Военному грозит наказание в виде заключения на срок до 12 лет.