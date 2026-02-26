Помер Роман Кофман — видатний український диригент і народний артист України

Роман Кофман. Фото: Національна філармонія України

Помер видатний український диригент та народний артист України Роман Кофман. Упродовж багатьох років він був головним диригентом Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України, а також Київського камерного оркестру Романа Ісааковича Кофмана.

Про це повідомила пресслужба Національної філармонії України у Facebook у середу, 25 лютого, передає Новини.LIVE.

Смерть Романа Кофмана

У філармонії наголосили, що світ втратив не лише геніального музиканта, а й великого гуманіста, письменника та педагога.

"Музика — це спосіб вижити в цьому світі", — часто повторював Маестро. І він допомагав виживати всім нам, наповнюючи стіни нашої Колонної зали світлом високого мистецтва", — йдеться у повідомленні.

Філармонія висловила співчуття родині, друзям, учням та шанувальникам творчості Романа Кофмана.

Допис Національної філармонії України. Фото: скриншот

Що відомо про диригента

Роман Кофман народився 15 червня 1936 року у Києві. Він закінчив Київську консерваторію — класи скрипки та диригування. Виступав із понад 70-ма оркестрами Європи, Америки та інших континентів.

Роман Кофман. Фото: Kremerata Baltica

З 1990 року — головний диригент Київського камерного оркестру. Упродовж 2003-2008 років був генеральним музичним директором Боннської опери в Німеччині. Також керував Бетховенським симфонічним оркестром.

З 2012 по 2019 роки очолював симфонічний оркестр Національної філармонії України. Серед його найвагоміших творчих досягнень — виконання повних циклів симфоній Шуберта, Бетховена та Моцарта.

