Главная Киев Умер главный дирижер национальной филармонии Украины — биография

Умер главный дирижер национальной филармонии Украины — биография

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 00:03
Умер легендарный дирижер Национальной филармонии Роман Кофман
Роман Кофман. Фото: Национальная филармония Украины

Ушел из жизни выдающийся украинский дирижер, народный артист Роман Кофман. В течение длительного времени он возглавлял Академический симфонический оркестр Национальной филармонии Украины, а также был главным дирижером Киевского камерного оркестра, носящего его имя.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной филармонии Украины в Facebook в среду, 25 февраля, передает Новини.LIVE.

Смерть Романа Кофмана

В филармонии отметили, что мир потерял не только гениального музыканта, но и великого гуманиста, писателя и педагога.

"Музыка — это способ выжить в этом мире", — часто повторял Маэстро. И он помогал выживать всем нам, наполняя стены нашего Колонного зала светом высокого искусства", — говорится в сообщении.

Филармония выразила соболезнования семье, друзьям, ученикам и поклонникам творчества Романа Кофмана.

null
Пост Национальной филармонии Украины. Фото: скриншот

Что известно о дирижере

Роман Кофман родился 15 июня 1936 года в Киеве. Он окончил Киевскую консерваторию — классы скрипки и дирижирования. Выступал с более 70-ю оркестрами Европы, Америки и других континентов.

Роман Кофман
Роман Кофман. Фото: Kremerata Baltica

С 1990 года — главный дирижер Киевского камерного оркестра. В течение 2003-2008 годов был генеральным музыкальным директором Боннской оперы в Германии. Также руководил Бетховенским симфоническим оркестром.

 

С 2012 по 2019 годы возглавлял симфонический оркестр Национальной филармонии Украины. Среди его самых весомых творческих достижений — выполнение полных циклов симфоний Шуберта, Бетховена и Моцарта.

смерть украинцы Украина музыка музыканты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
