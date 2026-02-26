Умер легендарный дирижер Национальной филармонии Роман Кофман

Умер главный дирижер национальной филармонии Украины — биография
Ушел из жизни выдающийся украинский дирижер, народный артист Роман Кофман. В течение длительного времени он возглавлял Академический симфонический оркестр Национальной филармонии Украины, а также был главным дирижером Киевского камерного оркестра, носящего его имя.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной филармонии Украины в Facebook в среду, 25 февраля, передает Новини.LIVE.
Смерть Романа Кофмана
В филармонии отметили, что мир потерял не только гениального музыканта, но и великого гуманиста, писателя и педагога.
"Музыка — это способ выжить в этом мире", — часто повторял Маэстро. И он помогал выживать всем нам, наполняя стены нашего Колонного зала светом высокого искусства", — говорится в сообщении.
Филармония выразила соболезнования семье, друзьям, ученикам и поклонникам творчества Романа Кофмана.
Что известно о дирижере
Роман Кофман родился 15 июня 1936 года в Киеве. Он окончил Киевскую консерваторию — классы скрипки и дирижирования. Выступал с более 70-ю оркестрами Европы, Америки и других континентов.
С 1990 года — главный дирижер Киевского камерного оркестра. В течение 2003-2008 годов был генеральным музыкальным директором Боннской оперы в Германии. Также руководил Бетховенским симфоническим оркестром.
С 2012 по 2019 годы возглавлял симфонический оркестр Национальной филармонии Украины. Среди его самых весомых творческих достижений — выполнение полных циклов симфоний Шуберта, Бетховена и Моцарта.
