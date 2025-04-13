Гендиректорка Музею історії Києва Діана Попова померла

Після хвороби пішла з життя гендиректорка Музею історії Києва
Музей історії міста Києва повідомив про смерть генеральної директорки Діани Поповою. Вона очолювала музей від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Про це повідомила пресслужба музею у Facebook у неділю, 13 квітня.
Смерть Попової
"Із сумом повідомляємо, що відійшла у засвіти генеральна директорка Музею історії міста Києва Діана Попова", — йдеться у повідомленні.
У музеї зазначили, що за час перебування на посаді пані Діана гідно приймала виклики цих важких часів, вкладала у свою роботу усю енергію, залучала підтримку партнерів, надихала та гуртувала команду, а також прагнула, аби музейні проєкти були яскравими та памʼятними.
"Висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким. Ідеї та цінності, закладені пані Діаною в роботу, житимуть у стінах Музею завжди. Спочивайте з миром, дякуємо за все!" — додали в пресслужбі.
Відомо, що Попова боролась з онкологічним захворюванням. Вона понад три роки проходила курси хіміотерапії та тривале лікування. Жінці було 48 років.
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