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Після хвороби пішла з життя гендиректорка Музею історії Києва

13 квітня 2025 10:25
Євгенія Брюховецька - редактор
Гендиректорка Музею історії Києва Діана Попова померла
Гендиректорка Музею Києва Діана Попова. Фото: Вечірній Київ
Євгенія Брюховецька - редактор

Музей історії міста Києва повідомив про смерть генеральної директорки Діани Поповою. Вона очолювала музей від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомила пресслужба музею у Facebook у неділю, 13 квітня.

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"Із сумом повідомляємо, що відійшла у засвіти генеральна директорка Музею історії міста Києва Діана Попова", — йдеться у повідомленні.

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Гендиректорка Діана Попова. Фото: Музей Києва

У музеї зазначили, що за час перебування на посаді пані Діана гідно приймала виклики цих важких часів, вкладала у свою роботу усю енергію, залучала підтримку партнерів, надихала та гуртувала команду, а також прагнула, аби музейні проєкти були яскравими та памʼятними.

"Висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким. Ідеї та цінності, закладені пані Діаною в роботу, житимуть у стінах Музею завжди. Спочивайте з миром, дякуємо за все!" — додали в пресслужбі.

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Скриншот допису музею

Відомо, що Попова боролась з онкологічним захворюванням. Вона понад три роки проходила курси хіміотерапії та тривале лікування. Жінці було 48 років.

Нагадаємо, вчора загинув пілот винищувача F-16 Павло Іванов під час виконання бойового завдання.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв Іванову звання Героя України посмертно.

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