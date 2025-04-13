Гендиректор Музея истории Киева Диана Попова умерла

После болезни ушла из жизни гендиректор Музея истории Киева
Музей истории города Киева сообщил о смерти генерального директора Дианы Поповой. Она возглавляла музей с начала полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщила пресс-служба музея в Facebook в воскресенье, 13 апреля.
Смерть Поповой
"С грустью сообщаем, что отошла в мир иной генеральный директор Музея истории города Киева Диана Попова", — говорится в сообщении.
В музее отметили, что за время пребывания на должности Диана достойно принимала вызовы этих трудных времен, вкладывала в свою работу всю энергию, привлекала поддержку партнеров, вдохновляла и сплачивала команду, а также стремилась, чтобы музейные проекты были яркими и памятными.
"Выражаем искренние соболезнования семье и близким. Идеи и ценности, заложенные Дианой в работу, будут жить в стенах Музея всегда. Покойся с миром, спасибо за все!" — добавили в пресс-службе.
Известно, что Попова боролась с онкологическим заболеванием. Она более трех лет проходила курсы химиотерапии и длительное лечение. Женщине было 48 лет.
Напомним, вчера погиб пилот истребителя F-16 Павел Иванов во время выполнения боевого задания.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Иванову звание Героя Украины посмертно.
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