Гендиректор Музея истории Киева Диана Попова умерла

Гендиректор Музея Киева Диана Попова. Фото: Вечерний Киев

Музей истории города Киева сообщил о смерти генерального директора Дианы Поповой. Она возглавляла музей с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщила пресс-служба музея в Facebook в воскресенье, 13 апреля.

Реклама

Читайте также:

Смерть Поповой

"С грустью сообщаем, что отошла в мир иной генеральный директор Музея истории города Киева Диана Попова", — говорится в сообщении.

Гендиректор Диана Попова. Фото: Музей Киева

В музее отметили, что за время пребывания на должности Диана достойно принимала вызовы этих трудных времен, вкладывала в свою работу всю энергию, привлекала поддержку партнеров, вдохновляла и сплачивала команду, а также стремилась, чтобы музейные проекты были яркими и памятными.

"Выражаем искренние соболезнования семье и близким. Идеи и ценности, заложенные Дианой в работу, будут жить в стенах Музея всегда. Покойся с миром, спасибо за все!" — добавили в пресс-службе.

Скриншот поста музея

Известно, что Попова боролась с онкологическим заболеванием. Она более трех лет проходила курсы химиотерапии и длительное лечение. Женщине было 48 лет.

Напомним, вчера погиб пилот истребителя F-16 Павел Иванов во время выполнения боевого задания.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Иванову звание Героя Украины посмертно.