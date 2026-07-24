На Київщині 25 липня 2026 року оголосили Днем жалоби

Рятувальники розбирають завали на місці атаки 24 липня 2026 року. Фото: ДСНС Київщини

Суботу, 25 липня, на Київщині оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару 24 липня. Унаслідок обстрілу десятеро людей загинули. Поранених близько сотні.

Про оголошення Дня жалоби повідомив начальник Київської ОВА Руслан Олійник, передає Новини.LIVE.

День жалоби на Київщині

На всій території регіону приспустять державні прапори та прапори Київської області. Проведення розважальних заходів обмежать.

"Київщина схилить голови у скорботі за людьми, чиї життя забрала чергова російська атака... Кожна така втрата — це невимовний біль для родин і близьких та спільний біль усієї Київщини", — зазначив очільник ОВА.

Він висловив співчуття всіх, хто внаслідок атаки втратив своїх близьких, і наголосив, що за кожен злочин проти України РФ понесе відповідальність.

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Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 24 липня російська армія вдарила по Київській області. На території, яка зазнала удару, перебували представники української оборонної індустрії. За останніми даними, жертв атаки десятеро. Ще близько сотні людей зазнали поранень.

Також Новини.LIVE писав, що президент України Володимир Зеленський підтвердив, що РФ завдала ракетного удару по Київщині. Голова держави зазначив, що є загиблі та травмовані. Станом на день 24 липня на місці атаки тривала пошуково-рятувальна операція.